Israël a avancé aujourd’hui vers la deuxième phase de la désescalade avec le retour en classe des élèves du primaire et la levée de certaines restrictions, mais a retardé l’ouverture des magasins de rue d’une semaine de plus. . / EPA / ATEF SAFADI

Jérusalem, 1er novembre . .- Israël a avancé aujourd’hui vers la deuxième phase de la désescalade avec le retour en classe des élèves du primaire et la levée de certaines restrictions mais a retardé une semaine de plus l’ouverture des magasins de rue avec une attention au public .

Un demi-million d’étudiants, âgés de six à dix ans, sont retournés dans les salles de classe en petits groupes ce dimanche, et des salons de beauté, des synagogues et des chambres d’hôtes (chambres d’hôtes) ont été autorisés à ouvrir, ainsi que des services professionnels qui fonctionnent un par un.

La désescalade en Israël, prévue en six phases toutes les deux semaines, a aujourd’hui assoupli les restrictions de la fermeture nationale qui a commencé le 18 septembre mais avec la prudence annoncée par le gouvernement qui, malgré la pression des petits commerçants, a décidé de maintenir les affaires. rues fermées.

RETOUR À L’ÉCOLE GRADUELLE

Avec les écoles maternelles ouvertes dès la première phase, qui a commencé il y a deux semaines, c’est aujourd’hui au tour des élèves de la première à la quatrième année (6 à 10 ans) qui doivent porter un masque en tout temps – contrairement à la première désescalade que ce n’était pas toujours obligatoire – sauf pendant les repas et les activités physiques.

Le personnel du centre a subi des tests COVID-19 avant de retourner dans les salles de classe, qui ne peuvent dépasser vingt élèves par classe, 24 exceptionnellement, et étudieront dans des «capsules» dans lesquelles ils maintiendront toujours le contact avec le même groupe .

Pour l’instant, les écoles n’ouvriront que quatre jours par semaine pour permettre la relocalisation des étudiants et les centres appliqueront le protocole Santé à la fois en mesures d’hygiène et à distance sociale qui nécessite que le déjeuner se tienne en plein air ou, en à défaut, sur des tables individuelles séparées.

LES PETITS NÉGOCIANTS DEVRAIENT ATTENDRE

La première phase de la désescalade a permis l’ouverture d’établissements sans attention au public et pour aujourd’hui il était prévu d’incorporer des commerces de rue qui reçoivent des clients, mais la Santé a recommandé de maintenir la restriction jusqu’au dimanche 8 novembre prochain.

De cette manière, seuls les services d’un seul client sont revenus: les salons de beauté, les auto-écoles et les services professionnels tels que les thérapies mentales et physiques. Dans le cas des pensions (chambres d’hôtes), elles ne peuvent accueillir qu’un maximum de quatre personnes par chambre si elles appartiennent au même groupe de coexistence.

À partir d’aujourd’hui, la prière est également autorisée dans les synagogues, mais avec une capacité limitée à dix personnes à l’intérieur et à vingt à l’extérieur, qui s’exposeront à des amendes de 125 euros par personne en cas de violation des règlements.

L’entraînement sportif pour les clubs professionnels et les compétitions est également autorisé dans cette deuxième phase.

La réouverture rapide de l’activité économique après la première vague de la pandémie en Israël a déclenché le taux d’infections qui a forcé l’imposition d’un deuxième verrouillage national d’un mois, maintenant progressivement et prudemment atténué.

Avec la deuxième vague sous contrôle, les infections à coronavirus sont passées de 9000 par jour les pires jours de septembre à environ 600 cas actuels.

Israël, avec environ neuf millions d’habitants, a enregistré près de 315 000 infections et 2 541 décès depuis le début de la pandémie en mars et maintient aujourd’hui la pression hospitalière sous contrôle avec un peu plus de 400 patients gravement malades.