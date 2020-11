JERUSALEM (AP) – L’armée israélienne a déclaré dimanche matin qu’elle avait frappé des cibles du Hamas dans la bande de Gaza après que des militants du territoire palestinien aient tiré deux roquettes.

Des combattants israéliens, des hélicoptères armés et des chars ont attaqué les infrastructures souterraines et les postes militaires du Hamas, selon un communiqué. Deux roquettes ont été lancées sur Israël, une qui a atteint la ville méridionale d’Ashdod et une autre qui a atterri dans le centre du pays, toutes deux dans des espaces ouverts, selon l’armée.

Il n’y a eu aucun rapport immédiat de blessures de part et d’autre.

Au début, il n’y a eu aucun commentaire du Hamas.

Israël et le Hamas ont mené trois guerres et plusieurs petites escarmouches depuis 2007. L’Égypte et le Qatar ont négocié un cessez-le-feu informel ces dernières années, dans lequel le Hamas a arrêté les attaques à la roquette en échange d’une aide financière et d’un blocus imposé par Israël et l’Égypte, mais l’accord a été rompu à plusieurs reprises, y compris dimanche.

Israël et l’Égypte ont maintenu un blocus étouffant sur Gaza depuis que le Hamas a pris le contrôle du territoire en 2007.

Plusieurs groupes palestiniens armés opèrent à Gaza, mais Israël tient le Hamas pour responsable de toutes les attaques et répond souvent aux tirs de roquettes par des bombardements sur des cibles militaires.