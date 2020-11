. / EPA / ATEF SAFADI / Archives

Jérusalem, 27 novembre . .- Israël a rouvert ce vendredi quinze centres commerciaux à travers le pays dans le cadre d’un programme pilote d’évaluation avant de permettre la réactivation de tous les grands magasins, fermés depuis mi-septembre.

Le pays continue avec une désescalade lente et progressive malgré le dépassement du millier d’infections à coronavirus hier pour la deuxième journée consécutive, les chiffres les plus élevés de ces dernières semaines.

Neuf des quinze centres commerciaux ouverts aujourd’hui ont été sélectionnés par tirage au sort, et ils doivent contrôler la capacité et éviter les files d’attente et les foules à l’intérieur des installations. L’occupation maximale est limitée à une personne tous les sept mètres carrés.

Le cabinet Coronavirus a donné son feu vert à cette initiative, après quoi il décidera d’étendre la réouverture au reste des centres commerciaux du pays.

Il a également permis l’ouverture de marchés en plein air, avec des inspecteurs pour faire respecter la distance et les restrictions sociales, et de musées, avec réservation préalable et capacité limitée.

Le ministère de la Santé a annoncé aujourd’hui avoir enregistré hier 1072 nouvelles infections à coronavirus, plus d’un millier pour la deuxième journée consécutive, tout en maintenant un taux de positivité de 2%.

Depuis le début de la pandémie, 2 836 personnes sont mortes du COVID-19 et plus de 333 000 ont été infectées, sur une population d’environ 9 millions d’habitants.

Le coordinateur national de la pandémie, Nachman Ash, a annoncé jeudi qu’Israël prépare une “campagne nationale de vaccination” mais a précisé que “ce ne sera pas rapide” et que la possibilité d’un troisième confinement est “définitivement à l’ordre du jour”.