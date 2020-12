26/12/2020 Italie.- Le premier ‘fast food’ romain intact découvert à Pompéi. ROMA, 27 (DPA / EP) Les archéologues ont découvert les restes intacts d’un ancien bar de restauration rapide à Pompéi, tel que défini par le Parco Archeologico de Pompeii ce samedi lorsqu’il a révélé la découverte de l’établissement, la première du temps qui est retrouvé intact. POLITIQUE LUIGI SPINA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

ROME, 27 ans (DPA / EP)

Les archéologues ont découvert ce samedi les vestiges intacts d’un ancien bar de restauration rapide à Pompéi, tel que défini par le Parco Archeologico de Pompeii, lorsqu’il a révélé la découverte de l’établissement, le premier du temps à être retrouvé intact.

«L’opportunité d’étudier ce ‘thermopole’ – comme on appelait ces lieux à l’époque – est extraordinaire car c’est la première fois qu’un lieu de ce type est fouillé dans son intégralité», a déclaré un représentant du musée.

Le comptoir de l’établissement avait été partiellement fouillé en 2019 et, lors des fouilles, des experts ont retrouvé des restes de nourriture et des os de personnes et d’animaux enterrés par l’éruption volcanique du Vésuve qui a enterré la ville.

Les premières découvertes suggèrent que les restes humains appartiennent à une personne dans la cinquantaine au moment de la catastrophe, ce qui l’a surpris allongé sur quelque chose ressemblant à un lit, tandis que d’autres restes sont toujours en cours d’examen, selon le représentant du musée.

Pompéi et la ville voisine d’Herculanum ont été détruites par une éruption du Vésuve en 79 après JC et n’ont été redécouvertes qu’au XVIIIe siècle. Après la découverte, de nouvelles découvertes ont continué à apparaître en permanence et le site est un site extrêmement populaire en Italie pour les touristes.

Le comptoir peint en jaune est décoré d’images d’animaux, de scènes de la vie quotidienne et d’une image d’une néréide et d’un hippocampe.

Les canards et coq décrits étaient probablement des exemples d’animaux qui ont été abattus et vendus dans le magasin, tandis qu’il y a aussi des trous creusés dans des tables en pierre sur lesquelles les chercheurs pensent que de la nourriture était vendue.

Il semble également qu’un farceur a été appâté à un moment donné avec le comptoir car il y a une inscription latine contenant des blagues contre un homme nommé Nicias, qui pourrait être le propriétaire.

Les archéologues suggèrent que deux hommes se trouvaient sur le site lorsqu’ils ont été surpris par l’éruption.