31 décembre un homme d’affaires gastronomique a été agressé par des criminels qui ont volé son camion quand il était avec ses enfants à la sortie de son restaurant. Pour le vol, qui a eu lieu dans la ville d’Ituzaingó à Buenos Aires, il n’y a toujours pas de détenus. L’événement violent était connu dans les dernières heures et il a été enregistré par les chambres de commerce de sécurité.

Comme on le voit dans les images, Pablo Bradwein, proprietaire d’un restaurant Gaona Ranch situé dans le collecteur North Access et Ercilla, a été intercepté par les assaillants à bord une Volkswagen Gol Trend dans le parking du grill. À ce moment-là, Bradwein montait dans son camion Volkswagen Amarok, dans lequel se trouvaient deux de ses fils et le petit ami de sa fille.

Ensuite, on observe comment le Trois voleurs sont sortis du véhicule sous la menace d’une arme, se sont approchés de l’homme d’affaires et l’ont forcé à sortir du camion avec les membres de sa famille. Après l’attaque, les criminels se sont échappés à bord du véhicule.

Le fait est enquêté par l’UFI Nº 1 d’Ituzaingó et le dossier a été classé comme vol d’automobile. Comme indiqué jusqu’à présent, il n’y a aucun détenu.

Il est temps d’approcher l’employeur

En dialogue avec la chaîne TN, Bradwein a assuré que le vol avait duré “quelques secondes” mais c’était “Très agressif». “Pour moi, c’était diffusé, je n’étais pas censé être en affaires ce jour-là. Ils “travaillaient” et ont vu l’opportunité et nous ont interceptés “, a-t-il exprimé.

Ensuite, il a décrit qu’ils ne l’avaient pas frappé ni le reste des personnes qui l’accompagnaient et a expliqué que les voleurs étaient jeunes, âgés de moins de 30 ans. L’homme a dit qu’il s’était réuni avec ses enfants “pour aller dire au revoir à la rivière”.

L’entrepreneur gastronomique a déclaré qu’en plus du camion, Ils ont volé une montre, une chaîne, de l’argent de la collection de grillades, de la documentation et trois téléphones portables.

En dialogue avec le site Foreground, Bradwein a déclaré: «C’est la troisième fois que je me fais voler avec ce camion, que j’ai depuis cinq mois. La première fois, ils ont inhibé mon alarme et quand je suis rentré, ils avaient volé tout ce que j’avais à l’intérieur. Le second était l’aide, avec les écrous de sécurité et tout sur la porte de ma maison à Castelar. Et c’était le troisième, sous la menace d’une arme ».

Capture des caméras de sécurité qui ont enregistré l’événement

D’un autre côté, hier soir, Des membres du poste de police 8C de la police municipale ont arrêté deux mineurs accusés d’avoir volé une Volkswagen Gol Trend sous la menace d’une arme. L’alerte a atteint deux agents qui se trouvaient sur un téléphone portable de patrouille: ils ont entendu à la radio de la police parler du Gol qui avait été volé à Buenos Aires, avec son brevet inclus, et qu’il se dirigeait vers la capitale fédérale. Quand repéré la voiture, une poursuite à grande vitesse a commencé sur l’avenue de Villa Lugano.

Enfin, à 22h35, la persécution a pris fin. Les suspects, en essayant d’échapper aux voitures de patrouille, est entré en collision avec le Metrobus à Coronel Roca et Soldado de la Frontera et aussi avec le motif qui les poursuivait. L’un des suspects s’est échappé: deux ont été arrêtés. L’un était au volant, un autre est tombé après avoir tenté de courir quelques mètres, sans succès.

Après avoir été arrêtés, ils ont été fouillés: Ils ont trouvé un pistolet Bersa Thunder 9 millimètres et six balles avec la numérotation déposée à l’intérieur du Gol Trend, ainsi qu’un portefeuille pour femme et plusieurs téléphones portables qui peuvent être évalués.

