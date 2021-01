17/06/2019 AMP.- Colombie.- Trois leaders sociaux assassinés en Colombie. Ce vendredi, au moins trois dirigeants sociaux ont été assassinés dans différentes régions de Colombie, avec lesquels dix militants seraient tués au cours des 15 premiers jours de 2021. POLITICA ANDRES PANTOJA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Ce jeudi 21 janvier 2021, le sénateur Iván Cepeda a publié une lettre qu’il a adressée au nom du mouvement Defendamos La Paz, au nouveau président des États-Unis Joe Biden et au vice-président Kamala Harris, où il leur a demandé, ainsi que comment En 2016, le gouvernement de Barack Obama a contribué aux pourparlers de paix en 2016 et il a participé, maintenir ce soutien pendant cette période et aider le pays à garantir les droits de l’homme qui sont violés.

«Malheureusement, le processus de paix et l’exécution de l’Accord ont rencontré de nombreux obstacles à l’époque des administrations du président Iván Duque en Colombie et de l’ancien président Donald Trump aux États-Unis. Une grande partie de l’accord n’a pas été mise en œuvre, tandis que la mise en œuvre d’autres aspects se fait lentement, avec peu de ressources, voire au milieu d’objections présidentielles », le sénateur a commenté la lettre.

En outre, dans la lettre, il a été mentionné que le Mouvement est préoccupé par le fait que le dernier rapport de la Mission de paix des Nations Unies indique qu’entre 2016 et 2020, 248 ex-combattants qui respectaient leur engagement en faveur de la paix ont été assassinés et différentes sources autorisées documentent le meurtre de plus de 1000 chefs de communautés, principalement dans les territoires où l’État devrait être présent avec des programmes de paix.

«Alors que vous assumez le gouvernement des États-Unis, nous voulons exprimer notre espoir que cette nouvelle administration renforcera son soutien à la mise en œuvre globale de l’Accord de paix, pour la protection de la vie des ex-combattants et de ceux qui défendent les droits de l’homme et travaillent. pour la paix dans la partie rurale de la Colombie “, ils ont inclus dans la pétition.

Le mouvement Defend Peace comprend ceux qui ont négocié et signé l’accord de paix à La Havane, Cuba, ainsi que ceux qui représentent les secteurs sociaux et politiques qui œuvrent pour la fin de la violence en Colombie.

“A partir de cette plateforme, nous vous transmettons notre volonté de développer une relation constructive entre votre gouvernement et la société civile colombienne visant le développement de la paix, de la démocratie et des droits de l’homme dans le pays et sur ses territoires.” ils ont conclu.

En revanche, on a appris que ce jeudi, la Mission de vérification des Nations Unies en Colombie présentera un rapport au Conseil de sécurité de la même organisation, dans lequel elle un bilan général des réalisations de l’Accord de paix après quatre ans de mise en œuvre.

Pour Carlos Ruiz Massieu, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission de vérification des Nations Unies en Colombie, Le point central du rapport exposera la situation des ex-combattants en période de menaces et d’actes criminels contre leur vie, en plus des valeurs à mettre en avant dans la mise en œuvre de l’Accord tant au niveau gouvernemental que dans son impact sur la société colombienne.

Pour ce que le Secrétaire général, Antonio Guterrez, reconnaît que les secteurs concernés, dans ce cas, le gouvernement et la guérilla démobilisée des FARC, ils maintiennent un engagement à réduire la violence dans les territoires, ainsi qu’à y élargir la participation et la démocratie, comme garantie de la recherche de la paix au cours des quatre dernières années.

Cependant, la Mission a fait valoir que la volonté ne suffit pas si les meurtres d’anciens combattants qui ont honoré leur engagement de déposer les armes ne sont pas arrêtés.

