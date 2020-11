Photo illustrative d’un employé de magasin en Colombie comptant de l’argent. 28 décembre 2018. REUTERS / Luisa Gonzalez

Le président de la République, Iván Duque, a annoncé dans son programme «Prévention et action» que les travailleurs du secteur public recevraient ce mois-ci la prime de Noël comme mesure de relance de l’économie du pays.

“Nous avons vu que pour que de nombreuses familles puissent acheter et activer l’économie, elles ont besoin de nous pour avancer certains des paiements”, a expliqué le chef de l’Etat, et a annoncé que dans les prochains jours, ils publieront une circulaire de la présidence. afin qu’entre le 15 et le 30 novembre, le paiement de la prime de Noël dans le secteur public soit avancé.

“Dans les entités territoriales, l’idée est que les gouverneurs et les maires sont habilités à le faire”, a expliqué Duque.

Pour le président, ces familles peuvent avoir ressources pour se lever tôt pour Noël et cibler Vendredi noir, qui est célébrée en Colombie le 27 novembre, une journée qui ouvre la saison des achats de Noël avec des promotions et des réductions dans de nombreux magasins.

Mais également Le 21 novembre serait le troisième jour sans TVA Ainsi, les fonctionnaires, auxquels la prime est avancée pour cette date, pourront faire leurs achats avec cet avantage fiscal.

Les vêtements, l’électroménager, les équipements sportifs, les jouets, les fournitures scolaires et les biens et fournitures pour le secteur agricole sont les produits qui ne seront pas soumis à la TVA, le 21 novembre.

De même, des plafonds ont été établis. Les achats d’appareils électroménagers et de fournitures agricoles ne peuvent excéder 2 848 000 $. La limite pour les vêtements sera de 712 140 $, la limite pour les jouets sera de 356 070 $ et les fournitures scolaires auront une restriction d’achat de 178 035 $. Les paiements ne peuvent être effectués que par voie électronique.

Noël tôt le matin

“Nous avons pris, en tant que gouvernement, des mesures qui sont importantes pour se lever tôt pour Noël et, en même temps, donner un coup de fouet à l’économie colombienne et à la création d’emplois et soutenir les micro, petites, moyennes et grandes entreprises”Duque expliqua.

Dans ce contexte, le président a affirmé que pendant des mois, les Colombiens ont été avertis que la situation causée par la pandémie de coronavirus (covid-19) changerait leur mode de vie.

«J’avertis depuis plusieurs mois que nous aurions Amour et amitié avec covid, Halloween avec covid, Noël avec covid et très probablement nous aurons la prochaine Pâques avec covid, Mais nous ne disons pas cela pour nous remplir d’amertume, mais pour que nous comprenions que notre intelligence collective, que notre culture civique, que notre capacité écrasante à ne pas baisser la garde nous permet d’avancer sans avoir à voir des circonstances tragiques comme celles qui se sont produites, Président des Colombiens.