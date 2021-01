Joe Biden prendra le relais des États-Unis. REUTERS / Leah Millis / fichier photo

Pour César Fuquen Leal

Aujourd’hui, 20 janvier 2021, commence le mandat de Joe Biden aux États-Unis, qui dirigera l’une des nations les plus puissantes du monde. La prise du pouvoir par les démocrates sera l’un des événements les plus mémorables de cette année et, désormais, elle est sur les lèvres de millions de citoyens du monde: politiciens, chefs d’État, journalistes et autres personnalités publiques évoquées sur la question, en Colombie, ce n’était pas une exception.

Ivan Duque

De son côté, le président du pays, Iván Duque Márquez s’est entretenu mercredi matin avec la station d’Antioquia Ondas de la Montaña où il a assuré qu’au cours de ses presque deux ans à gouverner le territoire colombien il espère “Travailler en étroite collaboration avec le président Biden” parce que “c’est un ami de la Colombie”.

Joe Biden et Iván Duque. Photo: fichier privé.

De plus, dans son dialogue avec ce média, le président en chef du pays a assuré que les relations des États-Unis avec la Colombie continueront de se renforcer car le pays a assisté à la croissance des États-Unis en matière commerciale.

«Nous avons des fronts communs, nous sommes les deux plus anciennes démocraties de l’hémisphère, nous sommes sur le point de célébrer 200 ans de relations diplomatiques et grâce à cette approche bipartisane, la Colombie a pu compter sur un soutien qui a commencé il y a 20 ans avec le plan Colombie», Iván Duque à Ondas de la Montaña.

D’autre part, le président Duque a assuré que les deux gouvernements ont un “agenda commun sur le front énergétique, dans la lutte contre le changement climatique, dans la défense de la démocratie et la lutte contre le terrorisme”. Pour cette raison, il estime qu’il y a “une réaffirmation constante d’une relation historique, bipartisane et bicamérale”, a déclaré le président colombien.

Alvaro Uribe

Sans surprise, les premiers à se prononcer sur la possession de Biden étaient ses collègues politiques étrangers. L’ancien président colombien, Álvaro Uribe Vélez, s’est exprimé ce mercredi matin sur son compte Twitter officiel et lui a souhaité “Tout le meilleur” à l’Amérique pendant l’administration Biden. Il a repris son trille en disant que la démocratie de ce pays est “exemplaire” et un “allié fondamental” pour la Colombie.

Uribe sur Biden

Juan Manuel Santos

L’ancien président colombien et lauréat du prix Nobel de la paix a publié une photo avec le président élu américain, Il lui a envoyé un câlin de félicitations et lui a souhaité «bonne chance». L’ex-président a terminé son trille en disant que “le monde a besoin” de Joe Biden.

Santos sur Biden

Ivan Cepeda

Le membre du Congrès du parti Pôle Démocratique, Iván Cepeda a évoqué l’arrivée au pouvoir du président nord-américain, a souligné le soutien de Biden aux accords de paix avec les FARC lorsqu’il était vice-président des États-Unis. et a déclaré qu’il espère que son administration “adoptera une politique antidrogue sans pulvérisation, contribuera à mettre fin aux assassinats de dirigeants sociaux et d’anciens guérilleros en Colombie”.

Cepeda sur Biden

De même, le parlementaire a évoqué Kamala Harris, qui sera la première femme vice-présidente des États-Unis de toute son histoire. Face à ce fait, le sénateur progressiste a déclaré que la possession d’une femme au deuxième poste le plus important dans ce pays “est une étape historique pour l’exercice de la participation politique des femmes dans le monde, et un changement de cap après des années de misogynie, de racisme et de xénophobie, au terme de Trump », a-t-il déclaré.

Cepeda sur Biden

Angelica Lozano

Le sénateur du Parti de l’Alliance verte, Angélica Lozano a assuré que Biden et sa formule vice-présidentielle sont les plus «modérés» du Parti démocrate. En outre, il a salué le travail de Kamala Harris en tant que première femme vice-présidente en fonction et a déclaré que de sa part, l’atténuation de la “Dommages à la démocratie” qui, selon la membre du Congrès, provoqué par Donald Trump.

Lozano sur Biden

Luis Ernesto Gomez

Le secrétaire du gouvernement de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, qui avait déjà exprimé son soutien à Joe Biden a publié ce mercredi matin un trille où il a qualifié de «fortune» que Donald Trump a quitté le pouvoir et a été assumé par le démocrate Biden.

Gomez sur Biden

Alexandre Santos

Le journaliste et ancien rédacteur en chef de Semana Magazine, Alejandro Santos a également publié un tweet dans lequel il exprime son soutien au nouveau président américain. Il a comparé la possession de Biden à la matinée “claire” de l’air frais d’aujourd’hui.

Nous nous sommes réveillés avec un ciel clair et de l’air frais: le cauchemar de Trump est terminé et l’espoir Biden arrive. – Alejandro Santos Rubino (@asantosrubino) 20 janvier 2021

Félix de Bedout

Le tweeter renommé, journaliste et animateur d’Univision, Felix de Bedout a célébré la sortie de Donald Trump de la Maison Blanche, mais il a averti que plusieurs partisans du président sortant continueront d’influencer non seulement la politique américaine, mais aussi «pour le monde».

Donald Trump quitte la Maison Blanche, mais le Trumpisme reste dans la vie politique des États-Unis, et il s’est également répandu dans le monde au cours des quatre dernières années, avec tout ce qu’il représente. – Félix de Bedout (@fdbedout) 20 janvier 2021

CONTINUER À LIRE SUR D’AUTRES SUJETS

C’est la raison pour laquelle Joe Biden n’aurait pas invité Duque à la cérémonie d’inauguration

C’est ce qui attend la Colombie avec l’arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche