Dans l’image un enregistrement d’Ivanka Trump (c), au Michigan (USA). . / Jeffrey Sauger / Archives

Miami, 8 décembre . .- Ivanka Trump, la fille et conseillère du président des États-Unis, Donald Trump, et son mari, Jared Kushner, ont acheté un terrain de 7284 mètres carrés à Indian Creek Village pour 31,8 millions de dollars (Miami Beach, États-Unis) appartenant au chanteur espagnol Julio Iglesias, ont rapporté mardi les médias locaux.

Le terrain non développé de 24 000 mètres carrés avec jetée a été inscrit pour 31,8 millions de dollars sur le site Web de la société immobilière Jills Zeder Group, une filiale de Coldwell Banker Residential Real Estate.

Sur son site Internet, il apparaît que la dernière vente a été réalisée en 2014 pour un montant de 21,6 millions de dollars.

En 2017, Julio Iglesias a mis un terrain sur Indian Creek, une île exclusive au large de Miami Beach, mis en vente pour 150 millions de dollars.

La propriété exclusive de l’artiste, 77 ans, comprenait quatre lots consécutifs surplombant la baie de Vizcaya, les seuls adjacents à la mer sur l’île qui ne soient pas construits, dont l’un serait celui acquis par la fille de Trump.

L’île possède des propriétés luxueuses d’entrepreneurs, d’artistes, de bosses d’affaires et d’athlètes, un terrain de golf privé et emploie même sa propre police et une patrouille maritime 24 heures sur 24, comme détaillé alors l’agence immobilière The Jills.

La fille de Trump a acquis l’un de ces lots ou parcelles pour peut-être planifier ses années futures, une fois que son père aura quitté la Maison Blanche.

“Indian Creek représente la quintessence du luxe de Miami, et posséder des centaines de milliers de pieds carrés de propriété directement sur l’eau à cet endroit est vraiment un rêve”, a déclaré Jill Eber de The Jills.

Cette acquisition fait partie d’une tendance à la hausse des nouveaux entrepreneurs, entreprises et locataires qui débarquent sur le marché immobilier du sud de la Floride au milieu de la pandémie de coronavirus.

Julio Iglesias, avec une carrière musicale de 50 ans, est probablement l’artiste le plus célèbre de l’histoire de la musique espagnole et latine. Il est l’artiste latin qui a vendu le plus d’albums, avec plus de 300 millions d’albums en 14 langues.