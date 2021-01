J Balvin est nominé dans 14 catégories aux Lo Nuestro Awards.

Les artistes colombiens J Balvin, Camilo, Juanes et Maluma sont les quatre artistes les plus nominés aux Lo Nuestro Awards de 2021, annoncés ce mardi 12 janvier par le réseau Univision, qui a également révélé que la cérémonie de remise des prix se déroulera en direct le 18 février à Miami (USA) et sera précédée de son tapis rose.

Après la sortie de l’album Colores et les collaborations avec différents artistes, J Balvin s’est positionné comme l’artiste le plus mentionné. Le Colombien a, au total, 14 nominations, parmi lesquelles l’artiste, l’album et la chanson de l’année, dans cette dernière catégorie il est nominé avec ses chansons Morado et Ritmo (Bad Boys for Life), incluses dans son travail avec les Black Eyed Peas.

En revanche, Maluma, qui est deuxième sur la liste, avec 12 nominations, a été reconnu principalement pour son travail Papi Juancho ysLa chanson la plus nominée est Hawaii, y compris le remix qu’il a fait avec l’artiste canadien The Weeknd.

Camilo, pour sa part, il a de nouveau balayé les reconnaissances pour son album Pour la première fois. Edité par le label Made by hand, par son beau-père, Ricardo Montaner. Cette production a remporté l’interprète de Vida de Rico la plupart de ses 10 nominations, parmi lesquelles l’artiste de l’année, la chanson de l’année, pour Favorite, et le remix de l’année, pour Tattoo, dans sa collaboration avec Rauw Alejandro.

Carlos Vives a reçu cinq nominations pour son album Cumbiana: vidéo de l’année, artiste tropical de l’année, chanson tropicale de l’année, collaboration tropicale de l’année et collaboration de l’année (pop), et Juanes est nominé dans les catégories Album de l’année pour More Future Than Past, chanson de l’année, artiste pop de l’année, chanson pop de l’année, collaboration pop de l’année et album pop de l’année.

Un autre artiste avec un bon nombre de nominations est le Portoricain Ozuna, qui rivalise avec les Colombiens dans les catégories artiste de l’année et chanson de l’année, grâce à sa production Fantasía; Il a également deux mentions dans le remix de l’année avec Caramelo et La cama.

L’artiste portoricain Bad Bunny n’a pas réussi à être en tête de la course aux nominations, alors qu’il avait sorti trois productions l’année dernière et avait été, pendant plusieurs semaines, l’artiste le plus écouté au monde. Le célèbre «Bad Rabbit» fait partie du grand groupe d’artistes avec sept nominations, qui comprend également Anuel AA, Karol G, Natti Natasha, Sebastián Yatra et Sech.

Cette année, les femmes de la musique latine n’ont pas réussi à égaler les hommes dans les nominations. Karol G et Natti Natasha sont les plus nominés, suivis de Rosalía et Becky G, avec quatre nominations; Kany García et Carolina Ross, avec trois, et Shakira, Anitta, Chiquis, Cazzu, Farina, Nicki Nicole et Chesca, avec deux. Natalia Lafourcade, qui a remporté le Grammy latin album de l’année, il a à peine une nomination pour la vidéo de l’année.

Dans un échantillon de l’intérêt des artistes qui travaillent en anglais dans la musique en espagnol, Premio Lo Nuestro a un nombre record de nominés, ce groupe est composé de Black Eyed Peas et le rappeur Nicki Minaj, avec quatre nominations chacun. Maintenant du côté de The Weeknd, Travis Scoot et Snoop Dogg ont deux nominations et Dua Lipa, une.. Univision a produit Premios Juventud et Latin Grammys depuis le début de la pandémie. Cependant, l’édition 2021 de Premios Lo Nuestro sera sa première cérémonie de remise des prix au cours de laquelle il aura un tapis, bien que “suivant des règles sanitaires strictes pour éviter la contagion” du COVID-19.

Voici les nominations:

Prix ​​Lo Nuestro de l’artiste de l’année

Alejandro Fernandez

Mauvais lapin

Camilo

Christian nodal

J. Balvin

Karol G

Maluma

Natti Natasha

Ozuna

Sebastian Yatra

Album de l’année

Alter Ego, Prince Royce

Ayayay!, Christian Nodal

Couleurs, J Balvin

De Buenos Aires au monde, Los Angeles Azules

Sauve-moi ce soir, le fantôme

Fabriqué au Mexique, Alejandro Fernández

Plus cher qu’hier, Gerardo Ortiz

Plus d’avenir que de passé, Juanes

Papi Juanch, Maluma

YHLQMDLG, Bad Bunny

Chanson de l’année

‘ADMV, Maluma

‘Bonita’, Juanes et Sebastián Yatra

“ Visage innocent ”, Prince Royce

‘Fantaisie’, Ozuna

«Favoris», Camilo

«Keii», Anuel

‘La meilleure version de moi’ (Remix), Natti Natasha & Romeo Santos

‘Violet’, J Balvin

‘Only You’, calibre 50

‘Tusa’, Karol G et Nicki Minaj

Artiste de percée féminine

Chesca Emilia Nathy Peluso Nicki Nicole Yenni S

Artiste de percée masculin· Camilo · Jay Wheeler · Natanael Cano · Neto Bernal · Rauw Alejandro