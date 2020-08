Son nom de scène est J. Warx, il « grince les murs » depuis 2008, et au cours des six derniers mois, il a vu comment cinq de ses peintures murales à Valence sur le coronavirus et le roi émérite sont devenues virales sur les réseaux sociaux et ont a également atteint les médias.

Ce Valencien de 25 ans, qui a mis de côté en février son métier d’ingénieur chimiste industriel pour passer un an à peindre, est l’auteur de graffitis comme Fernando Simón s’étouffant avec une amande, celui du chanteur Miguel Bosé dans le rôle du docteur Nick des Simpsons pour ses déclarations sur les masques, ou celle du roi émérite.