Angelique Boyer accepterait de retourner au studio d’enregistrement si Maluma le lui demandait (Photo: Instagram @angeliqueboyer @maluma)

Angelique Boyer a commencé sa carrière adolescente au début des années 2000 dans le groupe musical éteint Rabanitos Verdes, un groupe pop qui n’a pas atteint une plus grande pertinence sur la scène nationale, mais qui a jeté les bases musicales du célèbre, qui a finalement décidé de prendre sa carrière du côté d’acteur, où il a exécuté avec succès près de deux décennies de projets chez Televisa.

Et c’est qu’avant la fureur provoquée par le concert de retrouvailles RBD, La petite amie de Sebastián Rulli a été approchée par la presse à la périphérie de la société de télévision pour connaître son opinion sur l’événement Ser o Apparent, réalisé par Anahí, Christopher, Christian et Maite ses confrères feuilletons Rebelle.

L’actrice a applaudi le projet nostalgique, mais aussi a regretté les nombreuses absences de RBD, bien qu’il ait laissé entendre qu’il les justifiait en raison des raisons impérieuses qui ont empêché les six membres de se réunir après douze ans sans monter ensemble sur scène.

Au sein de la telenovela Rebelde, Angélique faisait partie du groupe C3Q, aux côtés d’Estefanía Villarrral et de Zoraida Gómez (Photo: Instagram @angeliqueboyer)

“Ce sont de très beaux souvenirs, la vérité est que je suis tellement contente qu’ils soient réunis, dommage qu’ils ne soient pas complets, mais les raisons sont très importantes, à la fois Dulce avec sa grossesse et son bébé, et Poncho avec la nouvelle série qui va être et aussi son bébé, j’ai découvert hier, quelle surprise, non? Comme c’est agréable de nous voir comme ça, grandir et ils ont tellement de succès, ça remplit mon cœur de joie », a-t-il dit.

En racontant son expérience d’actrice, la protagoniste de mélodrames tels que Teresa et Tres Times Ana a déclaré que même si certaines personnes pourraient minimiser le travail des acteurs qui choisissent de poursuivre leur carrière dans les feuilletons, elle au contraire Cela le remplit de fierté de pouvoir raconter des histoires qui atteignent les gens grâce à un média qui continue d’être d’une portée massive, comme la télévision.. Boyer a assuré que “c’était toujours son rêve” d’apparaître sur le petit écran et a déclaré que bien qu’elle joue maintenant le rôle principal dans les telenovelas, elle est ouverte à l’expérimentation de tout ce qui se présente à elle.

L’actrice a chanté dans la série “Mujeres Asesinas” (Instagram)

«La vérité, c’est que mon rêve a toujours été d’être à la télévision mexicaine, beaucoup de gens font des telenovelas petites, mais pour moi, c’est un rêve devenu réalité d’être dans le mélodrame mexicain et de faire partie de ces histoires qui attirent le public, Je veux continuer à faire une carrière comme celle-ci, raconter des histoires et toucher les gens, brûler les scènes aussi, les cartouches, en ce moment je suis le protagoniste, plus tard, je devrai aussi passer à autre chose et recevoir tout ça avec amour, continuer à grandir, donc en ce moment l’industrie est tellement frappée que là où on va, je ne sais pas, mais le théâtre me manque et la proximité des gens me manque », a déclaré l’actrice lors de sa rencontre avec la presse.

Pour la raison qu’il a développé sa carrière loin des scènes musicales, en se concentrant entièrement sur son côté acteur, Angélique a admis qu’il lui serait très difficile de tenter à nouveau sa chance dans la musique., et pour y parvenir, elle aurait besoin d’une figure actuelle de la musique, avec une pertinence mondiale, pour l’inviter à générer un projet commun:

“J’adore la scène, j’adore danser, le Spectacle, le spectacle est super, mais non, je le vois très étrange, à moins que Maluma ne me demande de faire un duo ou quelque chose du genre, mais sinon, non, ce sera difficile “, il admit; Cependant, à propos de sa participation il y a plusieurs années aux assassins unitaires des femmes où il chantait et alternait avec ses partenaires d’acteur Sherlyn et Ana Brenda Contreras, Boyer a plaisanté: “On devrait faire un hit d’été en français”.

PLUS SUR CE SUJET:

“Tu es mon héros”: c’est ainsi qu’Angélique Boyer a félicité Sebastián Rulli pour ses 45 ans

“Mensonge”: la réponse de Sebastián Rulli à la supposée grossesse d’Angelique Boyer

Angelique Boyer a révélé la vérité derrière ses prétendues photos de nu