Photo: Présidence du Mexique.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a déclaré ce lundi lors de sa conférence de presse que c’était du domaine public qu’il avait des différends avec le communicateur Carlos Loret de Mola, mais ils sont garantis toutes leurs libertés, de la même manière que le chroniqueur Pablo Hiriart les a, dont il a dit, leurs différences sont depuis 32 ans.

“Toutes les libertés sont garanties, J’ai des différends avec Loret de Mola depuis longtemps, comme avec Pablo Hiriart, qui donne maintenant une interview à le Universel. Savez-vous depuis quand j’ai des différends avec Pablo Hiriart?

Depuis 1988. Combien de temps cela fait-il? 32 ans”, a déclaré le président mexicain.

López Obrador a expliqué pourquoi il avait des «divergences» avec le chroniqueur Pablo Hiriart pendant longtemps, et a déclaré qu’il était fier de ne pas parler en bien de lui.

Carlos Loret de Mola (Photo: Instagram @ carlosloret)

Parce que? Parce qu’il était saliniste et qu’il continue de l’être, il est même devenu membre de Notimex. Et j’ai affronté Salinas depuis lors, quand tout le monde applaudissait Salinas, Après le caractère spectaculaire avec lequel le gouvernement a commencé à mettre en prison le dirigeant syndical et d’autres hommes d’affaires, et des gens, je m’en suis déjà souvenu, ont dit: “ Non, maintenant, oui, celui-ci a un pantalon, celui-ci va mettre de l’ordre ”, et Tous les moyens.

Ensuite, Cet Hiriart est un saliniste, et fais un bilan de ses chroniques, de tout, et chaque fois qu’il parle de moi, c’est contre moi, mais ça fait plus de 30 ans comme ça.

Et je vous dis une chose, ça me rend très fier, ça me rendrait triste si je parlais bien, parce que je respecte beaucoup tout le monde, et surtout aux journalistes honnêtes, ceux qui luttent contre les injustices en faveur des dépossédés, des humiliés.

AMLO et Loret (Photo: Instagram @ carlosloret / Cuartocuro)

Mais ce journalisme accommodant au service du régime, ce n’est pas significatif, c’est courant, ce n’est pas exceptionnel, c’est le journalisme qui a toujours été fait au Mexique, l’autre a aussi été fait, mais celui des chroniqueurs au service des groupes d’intérêts acquis toujours il a existé“a déclaré López Obrador.

Le président mexicain en a profité pour se rappeler que pendant de nombreuses années également, il a toujours dénoncé la fraude lors des élections présidentielles de 1988 où Carlos Salinas de Gortari a été déclaré vainqueur.

“Eh bien, je me suis souvenu que le jour où il a annoncé qu’il allait la restructuration de la dette dans la chaîne nationale demande à chacun de se lever pour chanter l’hymne national.

MEXICO CITY, 23 NOVEMBRE 2017.- L’ancien président Carlos Salinas de Gortari a présenté son livre “Allies and Adversaries, NAFTA 1998-2017” au Engineers Club au sud de Mexico. PHOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Alors, quand il était à son apogée, on faisait toujours remarquer qu’il n’avait pas gagné, qu’ils avaient commis des fraudes et que ça allait faire couler le pays, ce qui s’est passé, mais ce n’était pas seulement avec des mots; toutes les fois où il est arrivé à Tabasco, Salinas, toutes les fois où il a visité Tabasco, nos mobilisations pacifiques, tout le temps », a-t-il dit.

De la guerre d’Afghanistan à l’affaire Florence Cassez: l’histoire des montages qui persécutent Loret de Mola

Carlos Loret de Mola s’est fait un nom de sa carrière à Televisa et a été l’un des reporters vedettes de la télévision mexicaine, mais il n’a jamais été hors de controverse pour ses attitudes ou son travail journalistique, mais récemment, la véracité de son travail a été éclipsée par une série d’accusations de montages et de fictions de ses rapports.

Mais la controverse entourant aujourd’hui le journaliste Latinus était sa couverture de première main de l’affaire d’enlèvement dans laquelle Florence Cassez et Israel Vallarta étaient impliquées, dans laquelle ils auraient libéré des personnes qui avaient été enlevées lors d’une opération en direct, dans lequel l’un des journalistes de Televisa accompagné le processus d’introduction par effraction dans la maison pour assister aux actions des autorités.

(Photo: Spécial / Instagram @carlosloret / .)

Le directeur de l’Agence fédérale des enquêtes (AFI) de l’époque, Genaro García Luna, est celui qui fait l’objet d’une enquête pour avoir ordonné l’assemblée afin que les médias puissent voir les actions présumées des autorités afin de créer une apparence de sécurité et efficacité. C’est précisément dans ce montage que Carlos Loret a fait sa soi-disant “erreur journalistique”, dont il a dit ne pas savoir que tout avait été planifié et organisé par García Luna.

Cependant, des déclarations récentes des anciens collaborateurs du communicateur suggéraient qu’il savait qu’il s’agissait d’une configuration et qu’il y avait participé volontairement. Compris, d’autres ont affirmé que ce n’est pas le seul montage que Loret de Mola a réalisé dans sa carrière à travers les médias.

L’un des épisodes dans lequel un autre montage supposé a été repris a été abordé par le journaliste Ruben Luengas dans sa collaboration avec le programme Entre Noticias, où il a interviewé le journaliste Jaime Hernández, qui a accompagné Carlos Loret de Mola pendant son séjour dans la guerre en Afghanistan, une couverture que le pilote revendique comme l’une des grandes aventures qu’il a vécues dans sa carrière.

(Photo: Instagram / carlosloret)

Jaime Hernández a déclaré que Loret était arrivé très tard au conflit, alors qu’il était presque terminé, il n’y avait donc plus beaucoup de points de confrontation, en décembre 2001. Il a également souligné qu’il était très difficile d’amener des gens à vous guider et à être traducteur maintenant, en plus de la difficulté d’obtenir des personnes formées et que le risque dans le conflit était tel que tout le monde ne prenait pas le risque de le faire. ni pour de grosses sommes d’argent.

Et c’est que lors d’une des conférences qu’il a donnée à propos de leur participation couvrant le conflit, Loret de Mola a raconté l’acte comme s’il s’agissait d’une sorte d’acte comique, railleur Oui stéréotypage aux population d’Afghanistan pour avoir porté les turbans et les vêtements traditionnels et aurait rencontré le fils du gouverneur de Jalalabad. Une ville dévastée par les affrontements constants entre les talibans et les forces d’occupation.

