À travers son Instagram, Eiza González a évoqué les problèmes de santé dont elle souffre depuis qu’elle est enfant (Photo: Instagram @eizagonzalez)

Quand il s’agit de parler de votre vie privée, Eiza Gonzalez elle est très discrète et réservée. Par conséquent, ce week-end, il a surpris ses followers Instagram en révélant pour la première fois les problèmes de santé dont elle souffre depuis son enfance, et en racontant quelle a été sa plus grande peur pendant la pandémie.

“Bonjour, je m’appelle Eiza et je suis extrêmement allergique à toute la planète Terre”Il a commenté à côté d’une photo qu’il a publiée dans ses histoires sur le réseau social.

Dans l’image est apparu une liste de plus de 30 aliments qui produisent une réaction. Les noix, le saumon, le cacao, la tomate, le jaune d’oeuf, le bœuf, les fraises, le riz, la moutarde ou la patate douce en font partie; mais aussi, maïs, gingembre, fruits de mer divers, orange, thon, brocoli, carotte, ail, lait, vanille, cannelle, porc, dinde, concombre, céleri, cerises , café, amandes ou citron.

À travers son profil, l’actrice mexicaine a également partagé une autre photo dans laquelle elle apparaissait face cachée, alors qu’elle était testée pour des allergies. Bien qu’il ait expliqué que l’image avait été prise immédiatement après lui avoir administré les injections, sur son épaule droite, vous pouvez voir comment dans l’une des marques il y a déjà des rougeurs et des irritations.

Sur l’épaule droite, vous pouvez voir la réaction produite par les crins de chat et de cheval (Photo: Instagram @eizagonzalez)

Les messages de la star de Fast & Furious ont inquiété ses fans, qui lui ont envoyé de nombreuses questions sur sa santé et son état.

«Je ne publie généralement pas d’objets personnels mais j’ai reçu de nombreux messages avec des questions. Il s’agit d’une étude d’allergie, pas d’une étude de sensibilité alimentaire. Je souffre depuis toujours de terribles allergies et les allergies changent, je dois donc toujours prendre soin de moi. Je suis traité pour des allergies depuis que je suis nouveau-né (injections) “, le célèbre a commencé à expliquer.

«Ils font des tests sur votre dos et attendent un moment. C’est juste au moment où ils ont postulé. J’ai déjà des ruches un peu partout, mais ça a empiré! Trop moche pour partager. (En haut à droite, la réaction aux chats et aux chevaux. Je suis allergique à la mort, donc je réagis immédiatement dès que je la touche) », a-t-il ajouté.

Malgré ses graves problèmes d’allergies, Eiza a assuré que ce n’était pas ce qui lui faisait le plus peur. Elle a révélé que depuis qu’elle était enfant, elle souffrait de maladies respiratoires, Et cela lui a fait très peur pendant la pandémie de Covid-19.

«Mes allergies alimentaires sont la dernière chose qui m’inquiète, pour être honnête.. J’ai lutté toute ma vie avec de graves problèmes respiratoires (sinusite, infections, pneumonie, bronchite, etc.), qui est évidemment mon plus gros problème et ma plus grande peur pendant cette pandémie », clarifié.

Bien qu’elle parle rarement de sa vie privée, la protagoniste de Bloodshot a voulu révéler son problème d’allergies pour sensibiliser ses plus de six millions de followers, et les avertir que cela peut devenir une maladie grave, malgré le fait que beaucoup de gens ne le font pas. ils le considèrent ainsi.

«Les allergies sont un vrai problème que beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux et qui peut changer la qualité de votre vie. Je ne suis pas un expert, je les combat juste. Mais demandez à votre médecin s’il pense que vous devriez faire le test. Et je survivrai! Ha ha ha, je le promets. Merci pour l’amour », a ajouté l’artiste mexicain.

