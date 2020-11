Une réponse voilée a conduit à supposer que quelque chose d’autre se serait passé la nuit de l’attaque (Photo: Instagram @ tefivalenzuela / @ eleazargomez333)

Près de trois semaines se sont écoulées depuis la publication de la nouvelle qui a choqué l’opinion publique: L’acteur Eleazar «N» avait violemment battu et aurait tenté d’étouffer son partenaire, le mannequin Tefi Valenzuela.

Après le maelström médiatique dans lequel l’affaire est devenue, où le siège ne manquait pas par la presse contre le chanteur également péruvien, elle a proposé de recommencer sa vie en s’éloignant du scandale et en laissant toute l’affaire entre les mains de la justice mexicaine.

Déjà ces derniers jours, la jeune fille de 30 ans a avoué qu’elle avait «pardonné du fond du cœur» à son agresseur, mais que concernant sa procédure judiciaire il la laisserait suivre le cours correspondant, montrant qu’il n’accorderait pas le pardon devant les lois, parce qu’elle considérait que ses blessures la mettaient en danger et au bord de la mort.

Eleazar “N” a demandé la main de sa petite amie d’alors mercredi soir 4 novembre; heures plus tard, l’attaque a eu lieu (Photo: Fb / Eleazar Gómez)

Tefi a également déclaré qu’elle agissait de telle manière en vue d’empêcher d’autres jeunes femmes d’être victimes de violence à l’avenir comme elle l’était, assurant qu ‘”elle ne se pardonnerait pas” si une autre fille subissait ce qu’elle souffrait.

Au fil des jours et avec les eaux plus calmes, l’auteure-compositrice-interprète, qui vit à Mexico avec son frère, a révélé plus de détails sur la confrontation qu’il a eue avec l’acteur mexicain qui se trouve dans la prison nord en attente de sa prochaine audience, qui aura lieu provisoirement le 6 janvier 2021.

Cet après-midi, Tefi Valenzuela s’est rendue au forum du programme First Hand, où elle s’est abstenue de révéler des informations qui pourraient être essentielles dans son cas de violence familiale égalisée. Et est-ce que Ces derniers jours, la version a été révélée que lors de l’attaque, Eleazar aurait tenté d’agresser sexuellement le chanteur péruvien.Cependant, cette hypothèse n’a été ni niée ni admise par l’artiste.

Ce week-end, Tefi Valenzuela a déclaré qu’il s’était fait tatouer le mot «Résilience» sur son avant-bras, comme un rappel personnel (Photo: Instagram @tefivalenzuela)

Selon sa déclaration, Tefi suggérerait qu’Eleazar «N» avait effectivement tenté de la maltraiter:

«Je préférerais ne pas en parler, il y a des choses qu’il ne faut pas toucher. A l’époque j’ai préféré montrer les choses qui pouvaient être montrées. Non (je l’ai déclaré) et j’ai préféré garder ça pour moi », a déclaré la jeune femme, qui avec cette déclaration a soulevé des soupçons sur ce qui s’est passé cette nuit du 4 novembre.

Ce jeudi 19, alors que la deuxième audience s’est tenue à la Chambre d’oralité de Mexico, où Tefi est allé témoigner face à face contre Eleazar «N», un cousin présumé de l’acteur a comparu devant certains médias faisant des déclarations dans faveur de l’accusé.

La jeune femme tente de retrouver ses esprits et c’est pourquoi elle a décidé de reprendre des activités, comme un cours de danse urbaine auquel elle a assisté le week-end (Vidéo: Instagram @tefivalenzuela)

Et est-ce que la fille, par son nom Yanira Díaz, était responsable de la diffusion aux médias d’une vidéo où Tefi Valenzuela serait vu sans coup ni morsure, a déclaré que le clip qu’il a assuré a été enregistré après l’altercation, déjà au moment du transfert d’Eleazar au bureau du procureur de la délégation Benito Juárez, et si c’était vrai, il vérifierait que le chanteur n’a pas été violemment agressé lors de sa diffusion, ce pour quoi il a laissé entendre Les blessures montrées par Tefi auraient été “un montage”.

Cependant, le jeune péruvien a affirmé que du supposé cousin d’Eléazar, “nous ne la connaissons ni elle ni aucune des ex-petites amies” et a assuré que ses blessures existaient réellement et ont été observées par les éléments de police qui ont arrêté l’acteur, en plus d’un médecin légiste certifié chacune des attaques.

Les images des blessures que l’acteur aurait causées à sa petite amie

«À la minute où l’arrestation passe, la police est arrivée et il y a des vidéos montrant les morsures, le voisin enregistre et leur dit ‘regardez, c’est mordu de partout et c’est ici’, le policier l’a vu. Il n’y avait pas de temps quand ils ont dit qu’il rentrait chez lui, trois jours se sont écoulés. Il y a une plainte pénale, il y a un médecin, il y a des témoins et tout cela est en ordre “a ajouté l’artiste.

