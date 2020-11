Sean Connery a été le premier James Bond (Photo: Shutterstock)

Ce samedi, il a été annoncé que Sean Connery est décédé à l’âge de 90 ans. Même si c’était le premier à donner vie à James Bond, et beaucoup le considèrent comme le meilleur interprète de l’espion emblématique, l’acteur avait un relation amour-haine avec ce personnage.

Selon un article du Guardian, Connery a fait «Dr. Non »en 1962 lorsque les producteurs Harry Saltzman Oui Cubby Broccoli a été choisi pour être la première version de l’agent 007. Cependant, Connery a déclaré qu’il n’avait jamais réussi à sympathiser avec l’agent secret.

«Je n’ai lu que deux livres Bond; J’ai trouvé Ian Fleming lui-même beaucoup plus intéressant que son écriture“, Il expliqua.

L’acteur a avoué qu’il n’avait jamais sympathisé avec le personnage (Photo: Fichier)

Cependant, l’acteur a pu s’adapter très facilement au personnage et a reconnu que cela lui apportait la renommée et la sécurité financière dont il avait toujours rêvé. Mais cela n’a pas empêché qu’en 1964, alors qu’il tournait «007 contre Goldfinger», il se mette à parler du personnage qu’il avait donné vie.

“Laissez tomber les touches exotiques et qu’avez-vous? Un flic anglais ennuyeux et prosaïque«C’est ainsi que Connery a décrit son personnage.

Sept ans après le premier film, Connery a été remplacé par George Lazenby pour “Au service secret de Sa Majesté”, un film qui n’a pas eu beaucoup de succès. Ensuite, Connery est revenu apparaître comme une option et ce qui l’a convaincu de continuer la saga était de pouvoir servir de producteur pour deux films de son choix, ainsi qu’une augmentation de ses revenus. Avec ce contrat, l’interprète a fait don d’une grande partie de sa fortune à son Scottish International Educational Trust.

Connery a critiqué les décisions des producteurs (Photo: Moviestore / Shutterstock)

C’est alors qu’il est revenu en tant que Bond pour la sixième fois de sa carrière dans «Les diamants sont éternels». Mais 10 ans après avoir joué le personnage, Connery en avait marre et a démontré qu’il avait souffert dans les films précédents en raison des décisions que les producteurs avaient prises.

«Cela peut être fait s’il y a de l’argent en jeu. J’avais trop merdé dans d’autres films de Bond. Il y a tellement de merde qui vient de mauvaises décisions prises au sommet. J’admire l’efficacité: comme regarder un bon cheval de course ou le fonctionnement de Picasso: où tout fonctionne parfaitement selon ses capacités. Mais parler à certains de ces bosses, c’est comme essayer de décrire à quelqu’un qui n’a jamais fait d’exercice ce que c’est que de se sentir en forme quand il fait de l’exercice. Ils ne comprennent pas », dit-il.

De plus, il était très critique envers Saltzman et Broccoli, qu’il qualifiait d’envieux et de producteurs ratés.

Connery a fait sept films comme ce personnage (Photo: Fichier)

«Ils ne sont pas vraiment amoureux l’un de l’autre. Probablement parce qu’ils sont tous les deux assis avec cinquante millions de dollars ou de livres et qu’ils se regardent de l’autre côté du bureau et pensent: ce salaud a la moitié de ce qui devrait être tout à moi », a-t-il ajouté dans son entretien avec The Guardian en 1971.

Cette année Il a déclaré que ce serait la dernière fois qu’il jouerait à Bond, et qu’il savait que les films continueraient, mais ne savait pas qui le remplacerait.

Cependant, une seule de ses prédictions s’est réalisée, Roger Moore l’a remplacé en tant que troisième James Bond dans les six films suivants.. Mais il avait tort de prédire qu’il ne redonnerait pas vie à l’espion, car en 1983 revient dans le film intitulé (ironiquement) “Ne plus jamais dire”.

Connery a expliqué qu’il sympathisait plus avec Ian Fleming qu’avec l’espion (Photo: Danjaq / Eon / Ua / Kobal / Shutterstock)

En 2004, le magazine The Observer rapportait que l’acteur était tellement fatigué d’entendre le célèbre agent mentionner qu’il avait déclaré qu’il aurait aimé l’assassiner: “J’ai toujours détesté James Bond, j’aimerais le tuer».

Mais sa satiété a atteint un tel point que le nom de l’espion ne pouvait plus être mentionné lorsqu’il était présentcomme l’a exprimé l’un de ses plus proches amis, Michael Caine.

«Il était, et est toujours, un bien meilleur acteur que de jouer James Bond, mais il est devenu synonyme de Bond. Je marchais dans la rue et les gens disaient: «Regardez, il y a James Bond. C’était particulièrement ennuyeux pour lui.»Caine décrit dans un livre de 2009.

