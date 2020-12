Jairo a parlé de l’état de santé de sa femme (Vidéo: “La Noche de Mirtha”, ElTrece)

Quand Mario Ruben Gonzalez s’est marié avec Teresa Sainz de Los Terreros, en 1972, ce n’était pas encore le Jairo consacrée que tout le monde connaît aujourd’hui. Au contraire, sa carrière ne faisait que commencer et ce n’était qu’un rêve à réaliser. Mais, avec cette Espagnole avec qui il avait contracté un lien à Madrid, tout était possible. Elle lui a donné quatre enfants, Ivan, Yako, Mario et Lucie. Et elle l’a soutenu inconditionnellement pour qu’il puisse grandir dans sa profession.

Cependant, depuis plus de huit ans, la femme lutte contre une maladie qui la fait se prosterner. Pour cette raison, invitée La Nuit de Mirtha, par ElTrece, la chanteuse n’a pas hésité à se référer à elle quand Juana Viale Il lui a demandé à qui il consacrerait les 50 ans de sa carrière, qu’il célèbre avec une émission en streaming qui sera vue le 18 décembre. “À ma femme, parce qu’elle était en grande partie responsable des choses qui se sont passées comme elles l’ont fait. Autrement dit, d’une manière réussie», A assuré Jairo.

Et puis il a continué à parler de sa femme: «Nous sommes mariés depuis 48 ans. Je ne l’ai rencontrée qu’à mon arrivée à Madrid, quelques mois après avoir été en Espagne. Elle a été une compagne extraordinaire. Et elle a aussi été une mère merveilleuse. Je ne me lasserai jamais de répéter que toutes les bonnes choses que mes enfants ont dans leur vie, leur mentalité, leur formation, leur éducation et autres, ils lui doivent un grand pourcentage », a-t-il déclaré. Et il a fait un bisou à Teresa à travers la caméra, disant qu’elle le regardait définitivement à l’époque.

Jairo et Teresa le jour de leur mariage (Photo: Instagram)

À ce moment-là, Juana l’a interrogée sur l’état de santé de la femme, car plus tôt cette année, la chanteuse avait déclaré que Je traversais une image sévère. «Il est stable, disons. Elle a un problème chronique qui est très important. Il est hospitalisé à domicile depuis plusieurs années maintenant. En d’autres termes, ma maison n’a jamais été complètement fermée pendant la pandémie, car il y a un va-et-vient constant de l’équipe de personnes qui y travaillent », a expliqué Jairo, incapable de cacher ses regrets.

Mais ensuite, il a souligné: «La chose la plus importante qu’il possède, et c’est ce qui, je pense, lui donne cette force extraordinaire, c’est sa grande culture. C’est une personne tellement instruite, tellement cultivée …C’est un plaisir de lui parler. Et c’est un plaisir d’être avec elle».

En février, Jairo avait surpris en révélant le combat de sa femme. «Sa maladie sous-jacente est maintenant une BPCO grave à l’or, c’est une maladie respiratoire très grave. Cela signifie que vous vivez avec un pourcentage minimal de vos poumons. Et aussi avez eu un cancer du plancher buccal, avez eu un cancer du sein… Il a eu beaucoup de choses qui ne sont peut-être pas dues à cela, mais peut-être qu’elles l’ont fait. Le fait est que qui l’a un peu prostrée et est empêchée de beaucoup de choses“, avait dit.

Et, après avoir expliqué que les problèmes de Teresa avaient commencé en raison de sa dépendance à la cigarette, elle a avoué: «C’est une situation difficile à expliquer, car c’est une situation extrême. Nous n’y sommes pas habitués, car on ne s’habitue jamais à ce genre de choses. On est toujours un peu triste à ce sujet. Mais la vie est ainsi. Et nous continuons, bien sûr, avec elle avec tous les enfants. Avec la foi”.

