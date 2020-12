Football Football – Copa Libertadores – Independiente de Medellin v Boca Juniors – Stade Atanasio Girardot, Medellin, Colombie – 24 septembre 2020? Carlos Tevez de Boca Juniors tire au but Fernando Vergara / Pool via REUTERS

Le Deportivo Independiente Medellín n’est pas à son meilleur et cela se reflète dans la «dégringolade» qui se produit en son sein en matière administrative et sportive. Ce mercredi 17 décembre, l’équipe de Paisa a confirmé que Jairo Andrés Vélez, qui était président exécutif du DIM depuis juillet de cette année, avait démissionné.

«Equipo del Pueblo SA informe que d’un commun accord, la relation de travail de Jairo Andrés Vélez avec l’institution a pris fin. (…) En raison de projets personnels qu’il entreprendra dans les prochains jours, le leader quitte son poste à partir de ce jeudi»Dit le communiqué officiel.

Vélez quitte l’équipe avec de grands échecs lors de la saison 2020. Le DIM a été douloureusement retiré de la Coupe Libertadores, après quatre défaites et un match avec de nombreuses erreurs contre Boca Juniors à Atanasio Girardot, où ils ont perdu 1 – 0, et qui a révélé les problèmes de l’équipe.

En outre, Independiente Medellín n’a pas terminé aux huit premières places de la Betplay League et a été relégué de la ligue.

De son côté, Jairo Vélez a remercié l’équipe pour les joies et les peines de ces derniers mois, a déclaré qu’il fera toujours partie de la «famille rouge» et que «le meilleur est toujours à venir.

Vélez est venu dans l’équipe alors qu’elle traversait déjà des moments difficiles. Il est venu remplacer Daniel Ossa, qui avait occupé le poste de PDG par intérim de l’équipe au cours des mois précédents. et il n’a jamais parlé à la presse, de plus, sa nomination avait été faite avec une totale réserve. À cela s’ajoute la perte de deux joueurs clés de «Poderoso» tels qu’Adrián Arregui et Andrés Ricaurte et des entraîneurs tels qu’Aldo Bobadilla, Javier Álvarez et Humberto Sierra.

La performance de l’équipe Paisa ne s’est pas améliorée, donc Vélez a également dû faire face au désaccord des fans, le problème le plus compliqué pour les managers et les athlètes du Deportivo Independiente Medellín.

Les défis pour Jairo Vélez étaient de garantir de bons résultats en Copa Libertadores et en Betplay League, mais dans les deux cas, la performance de l’équipe Paisa a été “désastreuse” pour les fans, de plus, l’idéal était d’améliorer leur relation avec les supporters de l’équipe, en particulier avec les ‘brave bars’, mais ces Ils réclamaient le départ de Vélez depuis plusieurs mois.

En octobre, quand Aldo Bobadilla a quitté la direction technique, Vélez a décidé d’apporter le le technicien Javier Álvarez, qui a dirigé le DIM en 2006. Cette décision n’a pas été bien accueillie par les dirigeants de la barra brava de l’Independiente Medellín, ‘Rexixtenxia Nord’, qui a envoyé un message fort au PDG de l’époque: «Nous sommes confrontés à un autre coup de pied. C’est ce que le DIM nous donne chaque jour, Cela ne nous a pas donné de bonnes nouvelles depuis longtemps. Tous les jours nous attendons l’actualité du club, dont nous rêvons, votre départ, M. Jairo Vélez: Nous exigeons votre démission car il y a un mois, vous avez présenté un projet sportif à long terme qui est un mensonge ».

Message que, à ce moment-là, Vélez a répondu en assurant que «le plus important en tant que président de l’institution est d’être en face du projet pour le mener à bien. Il est difficile d’être un “gustico” pour tout le monde, il est clair que nous prenons les meilleures décisions en faveur de l’objectif fixé “.

Avec la démission de Vélez, l’équipe montre que votre vente pourrait être clôturée après l’instabilité administrative observée dans l’une des équipes de football traditionnelles du pays.

D’autre part, la semaine dernière, il a été confirmé que le directeur technique Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez est le nouvel entraîneur du club Deportivo Independiente Medellín (DIM) pour le début de la saison de football professionnel en Colombie en 2021.

