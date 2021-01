15 minutes. L’homme qui a fait irruption dans le Capitole à Washington le 6 janvier déguisé en bison, avec un chapeau à cornes et sans chemise, a demandé au président sortant, Donald Trump, de lui accorder le pardon.

Cela a été annoncé par Albert Watkins, l’avocat de Jacob Albert Chansley, également connu sous le nom de Jake Angeli, ont annoncé jeudi les médias locaux. QAnon, membre du mouvement des théoriciens du complot, se fait appeler le loup de Yellowstone sur sa chaîne YouTube.

“Compte tenu de la manière pacifique et obéissante dont M. Chansley s’est conduit, Il serait approprié et honorable que le Président pardonne à M. Chansley et d’autres personnes pacifiques partageant les mêmes idées », a déclaré le défenseur.

La présence d’Angeli au Capitole est devenue virale sur les réseaux sociaux et a attiré l’attention de milliers de personnes.

Selon le ministère de la Justice, Chansley est accusé d’entrer ou de séjourner sciemment dans un bâtiment ou un terrain restreint sans autorisation légale. Il est également signalé pour entrée violente et conduite désordonnée sur le terrain du Capitole.

L’assaut contre ce complexe a fait 5 morts, dont un policier du bâtiment législatif.

Chansley s’est rendu aux autorités et est en détention depuis samedi dernier.

“Les paroles d’un président signifient quelque chose”

En demandant pardon à Trump pour son client, Watkins a allégué, dans des déclarations reproduites par la publication The Hill, que son client «avait entendu les paroles fréquemment répétées du président Trump».

“Les paroles et l’invitation d’un président sont censées signifier quelque chose”, a défendu.

Ce jeudi, le directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI, en anglais), Christopher Wray, a révélé le arrestation de plus de 100 personnes en relation avec l’assaut du Capitole. Les arrestations ont eu lieu dans des endroits comme Phoenix, Arizona, Dallas, Texas et Honolulu, dans l’archipel hawaïen. L’agence poursuit la recherche d’autres assaillants et demande sur son compte Twitter de l’aide pour leur capture.

La Chambre des représentants a approuvé mercredi le début d’un procès en destitution contre Trump. C’est la seconde que le président sortant doit affronter depuis son arrivée à la Maison Blanche, sous l’accusation d ‘«incitation à l’insurrection» pour l’assaut du Capitole.

Après cette action, les mesures de sécurité ont été renforcées à Washington avant l’investiture du démocrate Joe Biden en tant que nouveau président, une cérémonie à laquelle Trump prévoyait qu’il n’assisterait pas.