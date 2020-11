Le gouvernement mexicain a signalé 4 092 tombes clandestines depuis 2006, dont près de la moitié dans cinq États seulement: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa et Zacatecas (Photo: Adondevanlosdesaparecidos.org)

Au moins 113 corps ont été identifiés à l’intérieur d’une tombe clandestin dans la municipalité d’El Salto, dans l’État mexicain de Jalisco, a confirmé ce dimanche le parquet de l’entité.

Le procureur de la République, Gerardo Octavio Solís, a révélé lors d’une conférence de presse que 113 corps de victimes ont été localisés à cet endroit, dont 30 ont été identifiés par leurs proches, dont deux femmes et 28 hommeset les autres restent au service de médecine légale en tant que «personnes décédées non identifiées».

La fosse Il était situé début octobre dernier dans une ferme du lotissement Los Sabinos dans laquelle des experts légistes ont initialement trouvé quatre corps enterrés, à la suite de travaux de renseignement et de diverses enquêtes, a rapporté l’agence à l’époque. Pendant les sept semaines de travail Quatre sacs avec des signes différents et deux crânes de personnes ont également été identifiés qui sont analysés par des experts légistes.

La tombe a été localisée début octobre dernier dans une ferme de la subdivision de Los Sabinos (Photo: Twitter / Buscarasonora)

À l’époque, la procureure des disparus de Jalisco, Blanca Jacqueline Trujillo, a rapporté qu’en plus travaux d’excavation d’une autre tombe avec de la machinerie lourde dans la municipalité d’Ixtlahuacán de los Membrillos dans lequel 25 cadavres non identifiés, un squelette, cinq crânes et 14 lots de segments osseux ont été localisés.

Selon le rapport de la Commission nationale de recherche du ministère mexicain de l’intérieur en octobre dernier, l’état de Jalisco occupe la première place nationale en nombre de corps exhumés tombes clandestines avec 897 victimes extraites entre 2006 et septembre 2020.

C’est aussi l’État qui compte le plus grand nombre de personnes disparues et non localisées avec 3 568 cas enregistrés au cours des deux dernières années. Autrement dit, il se concentre une disparition sur quatre de décembre 2018 à ce jour, suivis de Guanajuato, Tamaulipas, Mexico, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Guerrero et Chihuahua.

Début octobre, le gouvernement mexicain a signalé 4 092 tombes clandestines depuis 2006, dont près de la moitié dans cinq États seulement: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa et Zacatecas et de ces tombes, les autorités ont exhumé 6 900 corps, la majorité à Jalisco, Sinaloa, Chihuahua et Guerrero.

A noté que Depuis 1964 à ce jour, 189.206 personnes disparues ont été enregistrées, dont 112.035 ont été retrouvées, dont 104.953 en vie, alors que jusqu’à présent le gouvernement actuel, qui a débuté en décembre 2018, 29789 personnes ont disparu et 15968 ont été localisées.

Au Mexique, les exécutions liées au crime organisé ont également augmenté dans 19 des 32 États (Photo: . / Francisco Guasco)

Par contre, au mois de septembre 1 969 exécutions liées à la criminalité organisée ont été signalées dans tout le pays, mais pour le dernier jour d’octobre, le nombre est passé à 2 388, selon les chiffres de Lantia Consultore cités par le journaliste Héctor de Mauléon.

Cependant, cette augmentation s’est produite dans 19 des 32 États qui composent le pays. Guanajuato, par exemple, est l’un des États les plus violents et a enregistré 390 exécutions au cours du mois, tandis que Guerrero et Baja California en ont eu respectivement 225 et 210.

Le chroniqueur d’El Universal a également expliqué que 193 personnes ont été exécutées à Jalisco, 175 à Chihuahua, 165 au Michoacán et 117 à Sonora. De là suivent les États de Zacatecas avec 94 meurtres de ce type, 86 ont eu lieu à San Luis Potosí, 76 à Sinaloa, 74 dans l’État du Mexique et 59 dans la capitale du pays.

* Avec des informations d’.

PLUS SUR CE SUJET:

Octobre a enregistré plus de 2300 exécutions de crime organisé au Mexique

Le drame des tombes clandestines: 383 corps ont été retrouvés à Durango, mais les rétrocaveuses les ont démembrés et ont rendu leur identification impossible

L’empreinte de la violence à Guanajuato: 66 corps ont été retrouvés dans des tombes clandestines à Salvatierra