(Photo: Fb / Eleazar Gómez)

L’agression que le modèle péruvien Stephanie Valenzuela aurait souffert d’Eleazar “N”, revécu les différents épisodes violents que l’acteur a joué dans le passé avec ses anciens partenaires, qui se sont réunis pour révéler des détails sinistres et des histoires sombres des relations orageuses dans lesquelles ils vivaient et dans lesquels prédominaient le contrôle, la peur, les cris et même les affrontements physiques.

La semaine dernière, il a été annoncé que Eleazar “N” a été arrêté pour avoir prétendument frappé, mordu et tenté d’étrangler sa petite amie Stephanie Valenzuela.

Au fil des heures, on apprit que l’attaque avait eu lieu dans le département de Valenzuela, situé dans le quartier de Naples, et juste après une soirée romantique entre le couple au cours de laquelle ils ont même pensé à se fiancer.

«Ce que je comprends, et d’après ce que les voisins m’ont dit, c’est que des appels à l’aide ont été entendus dans l’appartement. Jusqu’à ce que ma sœur s’enfuie de lui parce que Il mordit son visage et la pendit. Quelque temps plus tard, ma sœur est descendue les escaliers et les voisins m’ont dit qu’elle était descendue à moitié nue et ils l’ont aidée, ils lui ont mis une robe et plus tard, la police est arrivée », a déclaré le frère du mannequin au programme Venga la Alegría.

Eleazar N et Tefi Valenzuela (Photo: Instagram @ tefivalenzuela / @ eleazargomez333)

Eleazar «N» a été admis à la prison du nord de Mexico et lié au processus, il devra donc poursuivre son processus en prison jusqu’à ce que sa situation juridique soit tranchée lors de sa prochaine audience dans deux mois.

Stephanie Valenzuela a parlé de ce qu’elle a souffert la semaine dernière: «J’ai pleinement confiance en la justice mexicaine, j’ai montré qu’elle peut nous donner toute la sécurité pour sauvegarder notre intégrité (…) Je vais seulement laisser la justice suivre son cours. Je ne peux pas faire plus de déclarations car il y a une audience et c’est mon avocat qui va s’en charger ».

Après avoir connu cet épisode violent, d’autres comportements problématiques de l’acteur de 34 ans sont revenus à l’esprit, qui a été lié de manière romantique avec Jeanette Karem, Elia Ezrré, Vanessa López et même Danna Paola.

Jusqu’à présent, ce sont les trois premiers qui ont rapporté les mauvais traitements qu’ils ont subis avec leur ex-petit ami et qu’ils avaient même besoin d’une aide psychologique pour faire face aux agressions dont ils se souviennent encore avec une grande douleur.

Les images des blessures que l’acteur aurait causées à sa petite amie

Jeanette Karem

La voix brisée et les larmes à la surface, Jeanette a brisé le silence il y a quelques jours et a commenté qu’elle se sentait très identifiée à ce que Stéphanie Valenzuela a vécu.

«J’étais avec Eleazar pendant un an et demi et nous nous sommes séparés il y a deux mois, début septembre. Il m’est très difficile de parler précisément de ce qu’il m’a fait, car c’est quelque chose qui me fait beaucoup de mal, cela me fait mal d’une manière que je ne peux pas vous expliquer et cela a causé des blessures très profondes en moi. Pendant l’année où nous sortions, J’ai subi des violences physiques, verbales et psychologiques de la part d’Eleazar», A-t-il déclaré dans une interview à l’émission du matin, Venga la Alegría.

La jeune femme a souligné qu’elle était déterminée à intenter une action en justice contre Eleazar “N” pour éviter que son expérience ne se répète et que la violence contre les femmes ne se poursuive: «J’ai déjà décidé de le dénoncer également. En fait, j’ai déjà consulté mon avocat, il m’a expliqué que comme ce n’est pas si loin, on a encore du temps et précisément Je le fais pour que la plainte de Stéphanie ait plus de force. Peut-être que ma plainte n’a plus autant de conséquences, mais elle servira d’antécédent de la violence qu’il exerce ».

Vanessa Lopez

Vanessa López sur l’attaque d’Eleazar Gómez

L’une des premières femmes à signaler ce type de comportement de l’acteur a été López, un mannequin qui a établi une relation avec l’acteur pendant 10 mois, moment où il a connu la violence physique et verbale de l’acteur.

“Beaucoup de gens savent déjà ce qui s’est passé à la fin de ma relation avec Eleazar il y a trois ans … Je remercie beaucoup Dieu que mon cas n’ait pas été si extrême parce que j’ai parlé aux médias et je suis très sympathique à Tefi parce que je sais qu’elle ne l’est pas. n’ayant rien de bon », Il a assuré via ses réseaux sociaux.

Lorsque les raisons de la rupture entre Vanessa et Eleazar en 2017 ont été découvertes, c’est lui qui a cherché à nettoyer son image et a assuré sur le programme Hoy que tout était un mensonge.

“Ce sont des commentaires et des accusations sans pieds ni tête, sans fondement, et qu’ils viennent d’une personne qui n’a aucune bonne intention envers moi, c’est un de mes anciens partenaires et je n’ai rien à dire. Ça me fait mal d’avoir passé autant de temps avec une personne sans savoir qui elle était vraiment», Il a condamné.

Elia Ezrré

Il a expliqué que si au début tout semblait idyllique, les premiers signes avant-coureurs n’ont pas tardé à apparaître. (Photo: Instagram @eliaezrre)

Dans une interview accordée au programme Venga la Alegría, la mannequin Elia Ezrré a déclaré qu’elle était sortie avec l’interprète Rebelde pendant 11 mois en 2017. Elle avait alors 19 ans, et il en avait 30 ans. Elle a expliqué que si au début tout semblait idyllique, les premiers signes de l’alarme ne tarda pas à apparaître.

«C’était une relation que nous avons démarrée rapidement. Nous nous sommes rencontrés, et deux semaines plus tard, nous sortions ensemble, et un mois plus tard, nous vivions ensemble. Nous avons vécu ensemble pendant 10 mois, mais la relation a duré 11 mois. Et pendant ce temps, parce qu’au début tout était parfait, il était l’homme le plus aimant, le plus attentif, le plus détaillé. Mais néanmoins, une telle perfection comporte toujours une erreur… ».

Ezrré a même diffusé un événement dont il se souvient encore avec douleur: «Nous avons commencé à nous battre et je voulais partir, et il m’a fallu trop de travail pour sortir du département. Trop de travail. J’ai facilement duré environ cinq heures à le combattre. Je n’ai pas beaucoup de force. Mais je me suis défendu du mieux que j’ai pu, je suis sorti, j’ai essayé de demander de l’aide aux voisins, qui me l’ont refusée. Nous vivions au 15ème étage et j’ai dû descendre tous ces escaliers pour obtenir de l’aide des gardes du hall. Je leur ai dit que s’ils pouvaient venir avec moi pour que je puisse récupérer mes affaires, ils ont dit oui. Mais quand nous nous sommes levés, Eleazar a fermé la porte et nous avons dû commencer à nous disputer. “

Danna Paola

Bien que l’interprète de Sodio ou Bad Fame n’ait jamais confirmé sa romance avec Eleazar “N”, on sait qu’ils ont vécu une romance torride il y a plus de 10 ans, alors qu’elle était encore mineure.

Bien que l’interprète de Sodio ou Bad Fame n’ait jamais confirmé sa romance avec Eleazar “N”, on sait qu’ils ont vécu une romance torride il y a plus de 10 ans, alors qu’elle était encore mineure.

À plus d’une occasion, il a été dit que le protagoniste de Élite Elle a également souffert du comportement violent de son ex-petit ami.

C’est la journaliste Pati Chapoy qui lui a demandé il y a quelques jours de rompre le silence sur ce qu’elle vivait avec Eleazar: «Ce serait une bonne chose pour toutes les femmes qu’elle (Danna Paola) se joigne aux plaintes».

Et c’est qu’après quelques années d’être ensemble, alors que l’interprète d’Oye Pablo avait environ 18 ans, elle a vécu un moment inconfortable en se disputant avec l’acteur dans un lieu public et ils ont été capturés par le magazine TV Notes.

La publication imprimée soulignait à ce moment-là qu’Eleazar avait prononcé des mots retentissants contre la jeune actrice, tels que: “Vous êtes une épingle ** put ***, salope.” Cependant, elle a répondu à une telle agression par l’expression «et vous un pédé».

PLUS SUR CE SUJET

«Ça m’a fait mal, ça m’a causé de profondes blessures»: terribles révélations de Jeanette Karam, l’ex-petite amie d’Eleazar Gómez

«Cela peut avoir des conséquences très graves»: Vanessa López, l’ex-petite amie d’Eleazar Gómez, a évoqué l’arrestation de l’acteur

Elia Ezrré, l’ex-petite amie d’Eléazar “N”: “Il a juste joué avec votre esprit et vous a manipulé à volonté”

Combats, accusations et drame: c’était la turbulente histoire d’amour d’Eleazar Gómez et Danna Paola