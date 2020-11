Le joueur des Lakers de Los Angeles LeBron James. . / EPA / JOHN G. MABANGLO / Archives (JOHN G. MABANGLO /)

Akron (Ohio, USA), 4 novembre . .- Le joueur vedette des Lakers de Los Angeles, LeBron James, a demandé aux habitants de sa ville natale, Akron (Ohio), de l’aider à trouver un meurtrier.

James a tweeté mercredi que la sœur de l’un de ses meilleurs amis avait été assassinée chez elle ce week-end.

Le quadruple champion de la NBA a supplié les habitants de l’aider à “découvrir qui a fait cette chose horrible, honteuse et dégoûtante avec un ange si attentionné et aimant”.

Selon les rapports d’ABC5 Cleveland, Ericka Weems a été retrouvée morte lundi à son domicile à Akron, après que ses amis et sa famille n’aient pas pu la joindre et s’inquiétaient pour sa sécurité.

Après que la femme de 37 ans ait été découverte avec une blessure par balle à la tête, sa mort a été qualifiée d’homicide, mais aucun suspect n’a été identifié dans l’affaire.

Le jeune frère de Weems, Brandon, est un ami proche de James et quelqu’un que le NBA All-Star à 16 reprises a décrit dans le passé comme son «jeune frère».

“Je m’assure de prendre soin de lui”, a déclaré James en 2015 à propos de Brandon Weems. «C’est mon petit frère.

Les deux ont grandi ensemble et étaient coéquipiers au lycée de St. Vincent-St. Marie.

Ils sont restés ensemble dans sa vie d’adulte et Weems a même joué un rôle avec les Cleveland Cavaliers lors de la deuxième saison de James avec cette franchise.

«La famille de mon frère a besoin de réponses sur pourquoi et qui», a écrit James.