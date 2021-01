LeBron James des Lakers de Los Angeles en action. . / Javier Rojas

Los Angeles (USA), 8 janvier . .- LeBron James et Dennis Schroder ont apaisé les Chicago Bulls aujourd’hui avec un Zach LaVine explosif pour donner une victoire acharnée aux Lakers de Los Angeles (117-115), qui seulement ils ont réussi à bloquer la réunion au dernier moment.

LaVine, qui était de loin le meilleur sur le terrain, avait la possibilité de donner le jeu aux Bulls avec seulement 12 secondes à jouer, mais n’a pas réussi à décrocher un tir à mi-distance et Schroder a été chargé de résoudre finalement le désordre pour les Angelenos.

Marc Gasol a contribué 6 points (1 sur 3 au tir), 4 rebonds et 4 blocs en 19 minutes pour certains Lakers qui ont désormais un bilan de 7 victoires et 3 défaites.

Dans l’équipe violette et or, qui ne pouvait pas compter sur Anthony Davis en raison d’une blessure d’un ravisseur, LeBron James (28 points, 7 rebonds et 7 passes) et Dennis Schroder (17 points, 3 rebonds et 6 passes) ont été fondamentaux.

Chez les Bulls, qui ont posé un affrontement des plus difficiles aux champions en titre de la NBA, un fantastique Zach LaVine a brillé avec 38 points (14 sur 22 au tir, 4 sur 7 à 3 points), 6 passes et 5 rebonds.

Les habitants de Chicago ont maintenant 4 victoires et 6 défaites.

Lavine était le propriétaire et seigneur du premier quart: il a marqué 19 points, n’a pas raté un seul coup (8 sur 8) et a propulsé les Bulls sur un court avantage (28-33).

Les Lakers semblaient avoir un point en moins d’énergie que leurs rivaux, mais Dennis Schroder avec 9 points au deuxième quart et Kyle Kuzma avec un triple sur le klaxon plaçaient le violet et l’or dessus (59-58).

Après être passé dans les vestiaires, c’était au tour de Wesley Matthews, avec une visée pointue depuis le périmètre et qui a fait quatre 3 points pour étendre légèrement l’avantage des Lakers (92-88).

À la fin du match, la puissance et la prestation de Montrezl Harrell dans la peinture semblaient définitivement définir le match (99-90, à 9 minutes de la fin), mais entre Zach LaVine et Thaddeus Young, ils ont conspiré pour pousser le duel à la limite ( 114-112, avec 1,30 à jouer).

À la fin, LaVine a raté le tir décisif tandis que Schroder, avec un jeu très intelligent, a esquivé la défense de Chicago pour manquer de temps et donner aux Lakers une victoire de longue date.