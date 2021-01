(Twitter)

La joueuse américaine, équipe féminine, Jana Gutiérrez, était victime de menaces de mort via leurs réseaux sociaux. Celles-ci se sont produites dimanche dernier, 24 janvier, quelques instants avant le match qu’il a disputé contre l’équipe de Mazatlán, dans l’état de Sinaloa.

“C’est une menace directe pour vous … “, a été lu dans une partie d’un tweet de l’utilisateur @lunrodhd.

Suite à cela, un autre message est apparu dans le même ton, cette fois écrit par le compte @noyolaof: «retournez à Mexico, nous sommes ici à Mazatlán, nous en avons deux (gun emoji) ou nous vous en donnerons dans votre PTM … ».

Les deux comptes Twitter ont ensuite disparu.

Malgré les messages intimidants à son encontre et dans lesquels plusieurs de ses coéquipiers ont été tagués, Jana Gutiérrez a joué 58 minutes du match contre Mazatlán. L’équipe nationale est l’un des joueurs les plus populaires des Eagles d’Amérique. Sur les réseaux sociaux, il est également très populaire: il compte environ 987 mille abonnés sur son compte Instagram et 117 mille autres sur Twitter.

Le club américain, qui, selon ce qui a été annoncé, soutient la joueuse Jana et a déjà fourni des conseils juridiques pour localiser les responsables des menaces à son encontre, s’est également exprimé à travers les réseaux:

“Les menaces sur les réseaux sociaux ne sont qu’une partie du grave problème de violence dont souffrent les femmes. Unissons toutes nos voix #CEROVIOLENCIA », ont-ils exprimé.

Jana Gutiérrez n’a pas commenté la question, bien qu’elle ait partagé sur son compte Twitter un message du plongeur olympique Paola Espinosa qui a exprimé sa solidarité, notant qu’elle avait également vécu une situation similaire, et s’est prononcée contre les cyberattaques.

«Ce type de situation ne peut pas continuer à se produire contre des athlètes féminines et n’importe qui, je comprends ce qui se passe @gtz_jana, je l’ai déjà vécu, beaucoup à faire! Contre la violence de genre et le harcèlement. # NoMásBullying # NoMásCiberbullying », a-t-il souligné via son compte Twitter.

Jana Gutiérrez, 17 ans, est née le 25 octobre 2003 à Mexico. Il est un joueur de football professionnel et joue en position intermédiaire dans le Club América de la Première Division Féminine du Mexique.

En fait, elle est l’une des principales joueuses de l’équipe féminine des Eagles, dont elle faisait partie depuis le début. Il a fait ses débuts avec cette formation le 12 février 2018 contre Monarcas Morelia. Aussi cette année-là, elle était championne et il est actuellement l’une des figures les plus connues de la Liga MX Femenil.

À différentes occasions, Jana a souligné que a été inspiré pour commencer à pratiquer le football grâce à sa sœur, Jaidy Gutiérrez, qui à son tour a exprimé le sentiment de la “mère de football de Jana”. Mais l’Américaniste a aussi le football dans ses veines grâce à son père, l’ancien footballeur Miguel Alejandro Gutiérrez, qui a fait ses débuts avec Atlante et a pris sa retraite au sein de l’équipe UdeG Leones Negros.

