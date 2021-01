LOS ANGELES (AP) – Jane Fonda s’est établie à Hollywood en tant qu’actrice caméléon et activiste sociale, et maintenant les Golden Globes honoreront son illustre carrière avec sa plus haute distinction.

Fonda recevra le prix Cecil B. DeMille lors de la 78e cérémonie annuelle de remise des prix le 28 février, a annoncé mardi la Hollywood Foreign Press Association, qui décerne ces distinctions. Membre de l’une des familles d’acteurs les plus distingués d’Amérique, Fonda a captivé et inspiré les fans et les critiques avec son travail dans des films tels que «Klute» («Mon passé me condamne») et «Coming Home» («Return In Glory»).

La fille du lauréat d’un Oscar Henry Fonda et la sœur de Peter Fonda ont eu un impact hors écran en créant des organisations pour soutenir l’égalité des femmes, prévenir les grossesses chez les adolescentes et améliorer la santé des adolescentes. Elle a également publié une vidéo d’exercice en 1982 et était active dans des causes politiques libérales.

Dans un communiqué, le président de la Hollywood Foreign Press Association FPA Ali Sar a applaudi la carrière de l’actrice lauréate du Golden Globe et son «activisme constant».

«Son talent indéniable lui a valu le plus haut niveau de reconnaissance», a déclaré Sar de Fonda. “Alors que sa vie professionnelle a pris de nombreux virages, son engagement fort à susciter le changement a persisté.”

Le prix Cecil B. DeMille est décerné chaque année à une «personne qui a eu un impact significatif sur le monde du divertissement».

Les lauréats précédents incluent Tom Hanks, Jeff Bridges, Oprah Winfrey, Morgan Freeman, Meryl Streep, Barbra Streisand, Sidney Poitier et Lucille Ball.

Les nominations pour les Golden Globes seront annoncées le 3 février.

Fonda, 83 ans, a été nominé pour cinq Oscars et en a remporté deux, pour le thriller «Klute» et le drame compatissant anti-guerre «Coming Home». Parmi ses autres films de premier plan, il y a «The China Syndrome», «The Electric Horseman» avec Robert Redford et «9 to 5» («How ​​to Eliminate Your Boss») avec Lily Tomlin et Dolly Parton. Il joue actuellement dans la série Netflix “Grace & Frankie”.

Fonda a pris de l’importance dans les années 1970 lorsqu’il s’est rendu dans le nord du Vietnam au plus fort des manifestations contre la guerre du Vietnam et a posé à côté d’un canon anti-aérien. Elle a été fortement critiquée pour sa décision de prendre cette photo, pour laquelle elle était surnommée «Hanoi Jane», et s’est excusée à plusieurs reprises pour ses actions.

En 2014, il a reçu un prix pour l’ensemble de ses réalisations de l’American Film Institute (AFI). Elle a lancé le Jane Fonda Fund for Women Directors d’IndieCollect, une organisation visant à soutenir la restauration de films réalisés par des femmes du monde entier.

En 2019, elle a été arrêtée au Capitole des États-Unis alors qu’elle manifestait pacifiquement sur le changement climatique, lors d’une série de manifestations appelées Fire Drill Fridays.

À son 80e anniversaire, elle a recueilli un million de dollars pour chacune de ses fondations, la Georgia Campaign for Adolescent Power & Potential et le Women’s Media Center. Elle siège également au conseil d’administration et a fait un don d’un million de dollars à Donor Direct Action, un groupe qui soutient les organisations de femmes de premier plan pour promouvoir l’égalité.

Son livre «Que puis-je faire? My Path from Climate Despair to Action », publié l’année dernière, détaille son parcours personnel les vendredis des exercices d’incendie.