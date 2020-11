15 minutes. Le président élu des États-Unis (USA), Joe Biden, prévoit de nommer l’ancienne chef de la Réserve fédérale (Fed) Janet Yellen au poste de secrétaire au Trésor, ont rapporté lundi divers médias.

Si elle est confirmée par le Sénat, Janet Yellen deviendra la première femme à détenir ce portefeuille, un jalon qui a déjà marqué la Fed, étant la première présidente de la banque centrale américaine.

Sa nomination, non encore officiellement annoncée par Biden, a été avancée par le Wall Street Journal et par la chaîne financière CNBC et peu après également confirmée par le New York Times.

Janet Yellen sera chargée de diriger les travaux du gouvernement dans la reprise économique de la crise causée par la pandémie de coronavirus. La crise sanitaire a laissé des millions de personnes au chômage et avec des perspectives de contraction pour au moins le premier trimestre de 2021.

À la Fed, il s’est notamment démarqué pour avoir accordé plus d’attention qu’à l’accoutumée au mandat de promotion d’un marché du travail solide. Il a également attaché de l’importance au maintien de l’inflation, ce qui lui a coûté quelques critiques de la part des républicains qui considéraient qu’il allait trop loin.

Cependant, Yellen a ouvert la voie, car l’actuel directeur de la banque centrale, Jerome Powell, a maintenu et même approfondi cette position.

Les honneurs de Janet Yellen

L’économiste de 74 ans a dirigé la Fed entre 2014 et 2018 et est une personnalité très respectée à Washington. En 2014, outre les démocrates, sa nomination a été approuvée par plusieurs républicains au Sénat.

Titulaire d’un doctorat en économie de l’Université de Yale en 1971, elle a été professeur dans des centres prestigieux tels que Harvard, la London School of Economics et Berkeley, où elle a commencé à enseigner en 1980 et où elle a le titre de professeur émérite.

Elle est mariée au prix Nobel d’économie et au professeur de Berkeley George Akerlof, avec qui elle a un fils, Robert, également professeur d’université à l’Université de Warwick au Royaume-Uni.

Biden a dévoilé lundi plusieurs noms pour son prochain gouvernement.