MADRID, 21 ANS (EUROPA PRESS)

Les maires d’Hiroshima et de Nagasaki ont demandé ce vendredi au gouvernement japonais de signer et de ratifier – ou, du moins, d’être observateur si ses engagements avec les États-Unis l’empêchent – du nouveau traité des Nations Unies pour l’interdiction des armes nucléaires qui Il entrera en vigueur en janvier 2021.

Le pacte, qui deviendra le premier accord international à interdire la mise au point, les essais, la possession et l’utilisation d’armes nucléaires, a été adopté en 2017.

Certains experts ont mis en doute l’efficacité du traité, car il n’implique aucun des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU: le Royaume-Uni, la Chine, la France, la Russie et les États-Unis, qui sont tous des États nucléaires. D’autres États dotés d’armes nucléaires, l’Inde, Israël, le Pakistan et la Corée du Nord, ne sont pas non plus parties au traité.

Malgré cela, les maires comprennent que l’accord porte une charge symbolique importante dont le Japon devrait faire partie. “Le monde entier commence à reconnaître que les armes nucléaires sont le mal absolu”, a déclaré le maire d’Hiroshima, Kazumi Matsui, accompagné du maire de Nagasaki, Tomihisa Taue, au début de sa rencontre avec le vice-ministre japonais des Affaires étrangères, Eiichiro. Washio.

Lors de la réunion, les deux maires ont remis à Washio une lettre adressée à son supérieur, Toshimitsu Motegi, demandant au gouvernement japonais d’assister, au minimum, en tant qu’observateur à la réunion des États membres du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires si vous ne pouvez pas signer le pacte tout de suite.

De même, la lettre a demandé au gouvernement d’exercer un leadership dans les négociations sur le désarmement nucléaire en tant que seul pays à avoir subi une attaque nucléaire, rapporte l’agence de presse officielle Kyodo.

“Le traité est le résultat de nombreux pays partageant un sentiment de crise concernant la lenteur des progrès dans les négociations sur le désarmement nucléaire”, lit-on dans la lettre, applaudissant le travail des “hibakusa”, les survivants de la bombe atomique. , pour sensibiliser le monde entier au danger que représentent ces armes.

Le gouvernement japonais a déclaré qu’il partageait l’objectif du traité, mais a adopté une approche différente de l’abolition des armes nucléaires, car il s’appuie sur le parapluie nucléaire fourni par les États-Unis pour sa protection.