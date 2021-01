MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Environ 80% des Japonais interrogés par l’agence de presse officielle du pays, Kyodo, ont estimé que les Jeux olympiques de Tokyo devraient être à nouveau reportés ou directement suspendus pour de bon compte tenu des perspectives de la crise des coronavirus.

En mars, la pandémie a contraint le Comité international olympique et le Japon à reporter les Jeux olympiques et paralympiques un an avant cet été.

Selon le sondage, 35,3% des personnes interrogées étaient favorables à l’annulation des Jeux, tandis que 44,8% ont déclaré que l’événement devrait être reporté à nouveau.

Le gouvernement du Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré jeudi un état d’urgence d’un mois en raison de l’épidémie à Tokyo et dans la région environnante, qui a lutté sans succès pour endiguer une troisième vague d’infections virales.

La mesure est entrée en vigueur dans la capitale et ses trois préfectures voisines, Chiba, Kanagawa et Saitama, vendredi, alors que le Japon a enregistré un record de 7711 nouvelles infections, dont 2392 cas à Tokyo, marquant la plus forte augmentation quotidienne pour la quatrième journée consécutive. .

“Nous sommes entrés dans une phase totalement différente. La situation est extrêmement grave”, a déploré vendredi le gouverneur de Tokyo, Yuriko Koike, lors d’une conférence de presse.

En revanche, le ministère de la Santé a rapporté ce dimanche que quatre personnes arrivées à l’aéroport Haneda de Tokyo le 2 janvier en provenance du Brésil ont été infectées par une nouvelle variante du coronavirus.

Takaji Wakita, directeur de l’Institut national des maladies infectieuses, a expliqué que cette variante était différente de celles qui se propagent déjà au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, selon Kyodo.

Fin décembre, le Japon a suspendu temporairement l’entrée d’étrangers jusqu’à fin janvier après avoir détecté des cas d’une nouvelle souche de coronavirus découverte au Royaume-Uni, considérée comme plus contagieuse.