Jarabe de Palo a publié la vidéo que Pau Donés a laissée avant sa mort

Sirop Palo publié sur les réseaux sociaux un clip vidéo avec des images enregistrées durant les derniers jours de la vie de Pau Donés, chanteur du groupe, en se promenant dans les montagnes de Vall d’Aran, Lleida, avec son chien, Noodles.

Un mois avant sa mort, en mai, Donés a enregistré la vidéo et laissé un texte faisant référence à ce clip vidéo de la chanson «Mystérieusement aujourd’hui»: «Mai 2020. Vall d’Aran, Lleida. Je voudrais juste faire une vidéo dans laquelle j’ai été vu avec mon chien Noodles, ensemble, marchant dans les montagnes, courant sur l’herbe, profiter du ciel infini, du soleil, de la nature qui nous entoure, profiter de l’instant, sans penser à rien … juste ça, sans plus, Noodles, moi et la montagne … ressentir ce sentiment me rendrait heureux ” .

“Mystérieusement, rien ne me manque aujourd’hui. Je n’ai aucun problème à résoudre“Dit les paroles de la chanson. «Rien ne me fait peur, miraculeusement aujourd’hui, la vie ne me pèse plus. Incroyablement aujourd’hui, la vie en vaut la peine ».

«Aujourd’hui je me sens bien, délicieusement bien», poursuit Pau Donés dans «Misteriosamente hoy», un clip vidéo dans lequel il jouit avec son chien Nouilles des champs verdoyants de la vallée d’Aran (Lleida), où le chanteur s’est retiré pour passer son dernier jours entourés d’êtres chers.

Le clip vidéo que Pau Donés a laissé avant sa mort

Comme le rapporte la maison de disques Tronco Records, ses collègues ont voulu réaliser son souhait et lui ont rendu un hommage posthume. “Misteriosamente hoy” est le deuxième single de l’album “Tragas o espepes”, dont la première sortie était “That you give me”, dans lequel il est apparu avec sa fille, quelques jours avant sa mort.

Ce deuxième single est un thème optimiste sur l’importance de vivre et de mourir en paix.

Pau Donés, chef de Jarabe de Palo, est décédé le 9 juin à l’âge de 53 ans, après une longue bataille contre le cancer du côlon. En mai, il a enregistré la vidéo de sa chanson “Mysterously well”

En septembre 2015, Donés a dû arrêter la tournée dans laquelle il était plongé après la détection d’un cancer du côlon. À la mi-2018, il a annoncé qu’il prenait sa retraite et en janvier 2019, il l’a matérialisé par un adieu émotionnel à travers une vidéo avec laquelle il a dit au revoir aux scènes, à ses followers et à la musique.

En avril dernier, 15 mois après ses adieux et en pleine pandémie de coronavirus, il est réapparu en chantant “Que tu me donnes” de son balcon avec une image dans laquelle il montrait son apparence détériorée en raison de l’avancée de sa maladie.

Dans le clip vidéo, Pau Donés est apparu devant son groupe en chantant: «Ce que vous me donnez est bien plus que ce que je demande. Tout ce que vous me donnez, c’est ce dont j’ai besoin maintenant. Alors merci d’être là, pour ton amitié et ta compagnie, tu es le meilleur que la vie m’a donné “.

“Ce que vous me donnez”, de Jarabe de Palo

Un mois après avoir publié son dernier album et présenté le monde à sa fille Sara, la danseuse du clip vidéo de «Ce que vous me donnez», le 9 juin sa mort a été annoncée à l’âge de 53 ans, après une longue et rude bataille cancer du colon.

Donés voulait passer ses derniers jours entouré de ses frères, sa fille et sa mère. Cela a été révélé dans le dernier entretien qu’il a organisé avec le journaliste espagnol Jordi Évole trois semaines avant sa mort et qui est devenu une sorte de documentaire sur les derniers jours du musicien sorti en août au Festival de Malaga.

