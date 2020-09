L’entraîneur de l’équipe espagnole de football, Luis Enrique, lors de l’entraînement organisé ce samedi à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas où l’équipe nationale prépare le match contre l’Ukraine correspondant à la Ligue des Nations. . / RFEF ***** UTILISATION ÉDITORIALE UNIQUEMENT // PAS DE VENTES // PAS DE FICHIER *****

Las Rozas (Madrid), 5 sept. (.) .- Luis Enrique Martínez, ancien entraîneur de Barcelone et actuel entraîneur espagnol, s’est positionné dans l’affaire Leo Messi en déclarant qu’il « aurait aimé qu’ils parviennent à un accord amical » car -il a affirmé- la grandeur du club du Barça est « avant tout les gens ».

Luis Enrique a douté de l’opportunité de commenter la résolution de l’affaire Messi et son annonce de continuité à Barcelone. «C’est une question très sensible», a-t-il déclaré avant de décider d’exprimer ouvertement son opinion.

« Une réflexion générale serait que les clubs sont avant tout des gens, qu’ils soient joueurs, présidents … Barcelone est l’un des meilleurs clubs du monde, qui a toujours remporté des titres et avec Leo Messi en a remporté beaucoup, et c’est évident. qu’il y a eu une réaction merveilleuse ces années-ci que beaucoup de choses ont été accomplies », a-t-il déclaré.

« Leo a fait croître le Barça de façon exponentielle avec de belles performances, mais j’aurais aimé beaucoup plus si les deux parties étaient parvenues à un accord car tôt ou tard il arrêtera de jouer pour Barcelone », a-t-il déclaré.

Pour Luis Enrique « il est bien né pour être reconnaissant » et a défendu qu’il était en faveur d’une autre résolution à celle qui s’est produite. « Pour les deux, cela aurait été positif, j’aurais aimé beaucoup plus si l’accord avait été amical. »

Il a fini par défendre la qualité de Messi et la grandeur de Barcelone. « Le jour où il partira sera dommage car nous ne serons pas proches de lui et nous ne pourrons pas voir la merveille d’un joueur qu’il a été, est et sera, mais le club continuera également à remporter des titres sans Messi parce que Barcelone l’a toujours fait. »