(Photo: Prix Facebook / Eugenio Garza Sada)

L’une des figures économiques importantes du Mexique est décédée le 9 novembre. Il s’agit de Javier Robinson Bours Almada, co-fondateur de sociétés telles que Bachoco et Megacable.

La nouvelle a été diffusée sur les réseaux sociaux où diverses personnes issues de la politique et du monde des affaires ont commencé à exprimer leurs condoléances à la famille Sonoran. Parmi eux, l’ancien gouverneur de l’état du Yucatán, Ivonne Ortega.

L’homme d’affaires est né le 7 décembre 1925 dans la ville de Navojoa, Sonora. Son père était Alfonso Robinson Bours Monteverde et sa mère Rosalba Almada Corbalá.

Selon le Tecnológico de Monterrey, il avait six frères et sœurs et à l’âge de 10 ans, il a déménagé dans la ville d’Obregón, où il a vécu une grande partie de sa vie. À 23 ans, il épouse Alma Armida Valenzuela avec qui il a 10 enfants, 35 petits-enfants et 30 arrière-petits-enfants.

Il a eu une carrière politique qui Il a commencé comme conseiller de l’administration municipale de 1961 à 1964 dirigé par Faustino Félix Serna, pour devenir plus tard le président municipal de Cajeme de 1967 à 1970.

En 2019, il a obtenu le prix Eugenio Garza Sada dans la catégorie People pour son leadership exceptionnel et sa capacité entrepreneuriale.

Au cours de sa carrière, il a rencontré diverses personnalités publiques qui ont partagé leurs condoléances via les réseaux sociaux. Ivonne Ortega a décrit l’homme d’affaires comme un «philanthrope, un être humain qui a contribué au développement de son État et de notre pays».

Alors que le sénateur Miguel Ángel Osorio Chong a écrit sur Twitter:

Je regrette la mort de Don Javier Bours Almada, un homme d’affaires éminent de Sonora. Mes condoléances à toute sa famille et ses amis. Repose en paix.

En outre, le gouvernement municipal de Cajeme a également présenté ses condoléances à la famille et aux amis de Javier Bours.

Juste le 30 août, le frère de Javier est décédé, Enrique Robinson Bours avec qui il a fondé la société Bachoco. Cela a été rapporté par Union nationale des éleveurs de volailles (UNA) via son compte Twitter. L’organisation du secteur agricole, qui oriente Juan Manuel Gutierrez Martin, a présenté ses condoléances à la famille de l’homme d’affaires sans donner de détails sur les Les causes de sa mort.

Amoureux de la lecture, dans sa jeunesse il a eu le souci d’étudier la philosophie, mais a fini par suivre les conseils de son père lors de ses études. Ingénierie Industrielle. Il était présent dans divers domaines d’activité tels que automobile et la activité avicole.

De son côté, le président de la Conseil national de l’agriculture (CNA), Bosco de la Vega, il a regretté la perte de son partenaire distingué sur le portail Millennium.

Dans 1952, a fondé la société Industrias Bachoco, SA de CV avec ses trois frères Alfonso (décédé), Juan (décédé) et Javier, avec des installations simples. Trois ans après étendu les opérations de l’entreprise vers le centre du pays, et en 1971 a commencé à se positionner dans le vente de poulet.

Aujourd’hui, Bachoco exporte ses produits vers les marchés internationaux et fait partie du 10 plus grands producteurs de poulet au monde.

En plus du Grupo Bachoco, la famille Robinson Bours possède également Mégacable. Grâce à cela, le neuvième place du classement de Milliardaires 2020 de Forbes Mexique, avec une fortune de 2 570 millions USD.

PLUS SUR CE SUJET:

L’entrepreneur Enrique Robinson Bours, fondateur d’Industrias Bachoco, est décédé

José Kuri Harfush, homme d’affaires du Grupo Inbursa, est décédé

Coronavirus au Mexique: 4960 nouvelles infections et 198 décès ont été enregistrés