Illustration réalisée par Javier de Juan pour “Insolación” donnée par Reino de Cordelia..

Séville (Espagne), 21 décembre . .- Comtesse, journaliste, éditrice, poète, professeur, traductrice, critique littéraire, dramaturge et conférencière, Emilia Pardo Bazán était également féministe et son roman “Insolación”, considéré comme son “roman le plus féministe” “, a été illustré par Javier de Juan pour le centenaire de la mort de l’auteur espagnol, commémoré en 2021.

“Elle était minuscule, mais énorme, énorme, en tant qu’écrivain”, dit l’écrivain Luis Alberto de Cuenca d’Emilia Pardo Bazán (La Corogne, Galice, 1851), qu’il considère comme l’auteur de “certains des meilleurs romans qui ont été écrit en espagnol “.

Dans le prologue de cette édition de Reino de Cordelia, De Cuenca la décrit également comme «une femme exemplaire, très libre et décomplexée à une époque qui favorisait un modèle féminin complètement opposé à celui qu’elle représentait.

La première édition de “Insolación” date de 1889, une époque où elle soulève une dispute risquée et courageuse, une histoire d’amour mettant en vedette une galicienne, aristocrate, veuve qui a survécu à un mariage de raison et trentenaire qui se heurte à un Fond andalou de Don Juan.

Dans l’environnement modeste, pourri et suffocant que les femmes ont subi à la fin du XIXe siècle, la protagoniste ignorera les voix qui lui conseillent de s’éloigner de cet homme, avec qui elle sera vue lors de promenades à Madrid à travers la Pradera de San Isidro et les aires de pique-nique des Ventas del Espíritu Santo, des environnements dotés d’une grâce populaire que Javier de Juan a réussi à capturer dans ses dessins et aquarelles.

Le dessinateur de Jaén (sud), qui s’est fait connaître dans les années quatre-vingt dans la bande dessinée “Madriz”, a immortalisé la capitale de l’Espagne dans des affiches telles que “Grand Vía” et “Capitol” et, dans la série d’illustrations qu’il a réalisées pour “Insolación”, il a capturé les environnements populaires de Madrid il y a cent ans.

Les illustrations de Javier de Juan, selon De Cuenca, effacent “d’un trait de plume ce que les manières désuètes peuvent avoir dans le roman”, roman qu’il juge “très moderne à l’époque où il a été écrit et aujourd’hui”, en plus de ” l’une des œuvres les plus audacieuses et divertissantes “de l’auteur de” Los pazos de Ulloa “.

“Elle aimait et était aimée de Don Benito Pérez Galdós”, se souvient De Cuenca à propos d’Emilia Pardo Bazán pour dessiner le portrait complet de la femme, de l’écrivain qui dans son essai “La question palpitante” a salué la contribution du naturalisme à la littérature d’elle époque, qui à cette époque n’était pas sans mérite parce que c’était des postulats esthétiques que pour la bourgeoisie espagnole de l’époque étaient «le péché mortel».

Les responsables de cette nouvelle édition considèrent “Insolación” comme une œuvre à la fois traditionnelle et moderne, indépendante et libre, et comme un roman “qui a avancé dans sa défense féministe jusqu’au moment où il a été écrit”.

La preuve que l’auteur était consciente du terrain qu’elle foulait est le début du douzième chapitre:

«Il est douloureux de devoir reconnaître et enregistrer certaines choses; cependant, la sincérité oblige à ne pas les éliminer du récit. Reste, bien sûr, la ressource de les présenter indirectement, en essayant d’éviter de blesser autant que si elles apparaissaient de face, insolent et sans vergogne, collant à travers les yeux. Ainsi la désapprobation implicite du romancier se fait passer pour de l’habileté. ”

Alfredo Valenzuela