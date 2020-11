Image d’archive de Javier Mascherano des Estudiantes de La Plata. . / Demian Alday Estévez / Archives

Buenos Aires, 15 novembre . .- Javier Mascherano a annoncé ce dimanche sa retraite du football après la défaite subie par les Estudiantes de La Plata face aux Argentinos Juniors, pour la troisième journée de la Coupe de la Ligue professionnelle argentine de football.

“Je veux annoncer qu’aujourd’hui je prends ma retraite du football professionnellement, je tiens à remercier ce club qui m’a donné l’opportunité de terminer ma carrière en Argentine”, a souligné ‘El Jefecito’, 36 ans, lors d’une conférence de presse virtuelle où il était accompagné par le technicien Leandro Desábato.

“Cela n’a rien à voir avec le club ou les résultats, ce sont des sensations personnelles. J’apprécie qu’Estudiantes m’ait fait revenir dans le football argentin. Je suis reconnaissant à Desábato et à tous mes coéquipiers de m’avoir soutenu pendant cette période”, a déclaré l’ancien joueur de Barcelone.

Outre Estudiantes et Barcelone, le joueur formé dans les divisions inférieures de River Plate au cours de sa longue carrière est passé par les Corinthians brésiliens, les anglais West Ham et Liverpool et le chinois Hebei Fortune.

Deux fois champion olympique avec l’équipe nationale argentine aux Jeux d’Athènes 2004 et Pékin 2008, Mascherano a également participé à quatre Coupes du monde (Allemagne 2006, Afrique du Sud 2010, Brésil 2014 et Russie 2018), le Mondial Sub’17 de Trinité-et-Tobago 2001 et Sub Émirats arabes unis ’20 2003.

Pour compléter ses compétitions avec la veste Albiceleste, il a intégré les équipes dans cinq Copa América (2004, 2007, 2011, 2015 et Centenario 2016), en plus des Sub’17 Peru 2001 et Sub’20 Uruguay 2003.

Au niveau des clubs, Mascherano a accumulé 21 titres dans son palmarès: un avec River, un autre avec les Corinthians et 19 avec Barcelone, un club où il a joué entre 2010 et 2018.

L’avenir de Mascherano sera lié, presque certainement, aux équipes de jeunes argentines de l’année prochaine, après plusieurs conversations avec Claudio Tapia, président de l’Association argentine de football.