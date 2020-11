11/01/2020 Javier Tudela, caractérisé par la nuit d’Halloween, annonce sa nouvelle aventure commerciale SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA

MADRID, 1 (CHANCE) Si les secteurs de l’hôtellerie et de la culture ont été les plus durement touchés par la pandémie, car les restrictions imposées par la pandémie empêchent normalement leur développement, Javier Tudela est l’exception qui confirme la règle .

Le jeune homme d’affaires reconnaît que ses entreprises ont été touchées “après tout, l’industrie hôtelière et la vie nocturne sont les plus punies avec ces mesures” mais il assure que pas tant pour devoir fermer: “Nous restons, nous progressons, nous avons une bonne équipe “.

Et comme Benji Aparicio – petit ami de Laura Matamoros, sœur d’Anita Matamoros – Javier Tudela a dû penser “ celui qui ne risque pas ne gagne pas ” et alors que plus de la moitié des entreprises hôtelières de notre pays envisagent de fermer, le en lèvera un nouveau la semaine prochaine. Et donc il confirme: “On ouvre un commerce la semaine prochaine. Il faut se réinventer et ouvrir un restaurant de hamburgers chez soi, donc très heureux.”

Focalisé sur son nouveau pari commercial, Javier Tudela souhaite à l’ex-mari de sa mère et au père de sa sœur, Kiko Matamoros, beaucoup de bonheur et qu’il soit avec sa petite amie, Marta, pendant de nombreuses années “s’il a vraiment trouvé le bonheur avec elle, alors allez-y, j’espère qu’ils continueront pendant de nombreuses années “, puisqu’il voit très bien sa mère, et non pas parce qu’elle est récemment tombée amoureuse mais depuis que Kiko a quitté sa vie:” ma mère est dans un bon moment depuis trois ans, alors elle est ravie, non seulement par le couple qu’elle a rencontré, elle était déjà heureuse avant. ” Et il souhaite ce même bonheur à sa sœur, dans lequel un rapprochement avec son père pourrait intervenir: “C’est s’il se réconcilie avec Kiko, alors vas-y.” Il poursuit et imparable dans son parcours commercial dans lequel pas à pas il se trouve se consolider, comme le masque qu’il porte, qui, dit-il, est celui qu’il utilise pour aller dans le métro à huit heures du matin. La fin? Ne vous laissez approcher par personne et gardez une distance de sécurité.