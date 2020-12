Ce dimanche, Cruz Azul a été étonnamment éliminé de la demi-finale contre les Pumas de la UNAM (Photo: Henry Romero / .)

Ce dimanche Cruz Azul a été étonnamment éliminé en demi-finale contre les Pumas de l’UNAM. Malgré un avantage de quatre buts au match aller, les étudiants universitaires ont réussi à gagner le match et à égaliser le score global, juste assez pour se rendre à la grande finale du Ligue MX.

Bien que le résultat soit décevant, surtout pour les 23 ans sans titre de champion, l’entraîneur Robert Dante Siboldi Il a assuré qu’il ne démissionnera pas de son poste. “J’ai un contrat jusqu’en juin et je ne renoncerai jamaisJe vais continuer à me battre comme je l’ai fait toute ma vie », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

“Je comprends la déception, mais je vais continuer, Je chercherai à me venger lors du prochain tournoi. C’est un échec pour l’institution de ne pas atteindre la finale, Je vais continuer à travailler, à la recherche de cette vengeance pour atteindre cet objectif », a déclaré le barreur uruguayen.

Malgré une avance de quatre buts au match aller, les étudiants universitaires ont réussi à gagner le match et à égaler le score global (Photo: Henry Romero / .)

Il a également répondu au plus gros questionnement de sa formation ce week-end. Il a répondu aux critiques pour ne pas avoir inclus José de Jesus Corona, gardien de but et capitaine d’équipe, qui a laissé sa place à Sebastian Jurado.

“Chuy n’a pas récupéré et n’était pas à 100%, a-t-on dit, il fallait prendre une décision. Il voulait l’être. Sebastian n’était pas en faute. On a arrêté de faire les choses, d’avoir du caractère, le rival ne nous a plus surpassé en attitude », a-t-il déclaré.

Le charrúa Il a reconnu qu’il avait échoué devant les fans célestes, qui attend depuis 23 ans un nouveau titre de champion. Cependant, fait appel aux rematchs sportifsEn plus de rappeler que les quarts de finale de la Ligue des champions de la Concacaf sont en attente.

Robert Dante Siboldi a refusé de démissionner de Cruz Azul malgré le retour historique des Pumas (Photo: Henry Romero / .)

“J’ai l’impression d’avoir laissé tomber les fans, à l’institution, mais il faut avancer, cela donne une revanche, aller à la Concacaf, chercher un laissez-passer pour une Coupe du monde (de clubs), je ne pense pas que c’était un excès de confiance », a-t-il déclaré.

Enfin, Siboldi a réitéré qu’ils doivent à nouveau lever le nez pour ce qui va se passer dans le futur. «Comme je l’ai dit contre les Tigres, ils pourraient marquer trois buts et les Pumas le même, le football a des revers, il faut relever la tête et aller de l’avant », a-t-il conclu.

Et est-ce que ce dimanche Cruz Azul n’a pas pu conserver son avantage de quatre buts sur les Pumas. Avec ce résultat, les auriazules rejoignent le Lion pour disputer la finale du football mexicain et définir le nouveau champion de Liga MX.

Ce qui reste aux producteurs de ciment pour se débarrasser du mauvais goût dans leur bouche ce week-end, c’est la Ligue des champions de la Concacaf (Photo: Henry Romero / .)

Ce qui reste aux cimentiers pour se débarrasser du mauvais goût dans leur bouche ce week-end, c’est le Ligue des champions de la Concacaf, connu familièrement sous le nom de “Concachampions”. Dans ce tournoi international, les élèves de Robert Dante Siboldi chercheront se qualifier pour la Coupe du monde des clubs, qui sera joué au début de février de l’année prochaine.

Son rival sera le Los Angeles FC du Mexicain Carlos Vela, qui ont également été éliminés des séries éliminatoires de la Major League Soccer (MLS) il y a quelques semaines. Les deux clubs chercheront à apporter de la joie à leurs fans après les mauvais résultats de la phase finale de leurs tournois respectifs.

Les quarts de finale entre les anges et le céleste sera le Mercredi 16 décembre à 21 h 30 (Heure du Mexique central). Le siège sera dans une bulle à Orlando, en Floride, et la réunion aura lieu à un match à élimination directe pour accélérer la clôture du concours, comme cela s’est produit en Ligue des champions européenne.

