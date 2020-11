C’est ainsi que le Real Madrid a limogé Campazzo, qui va en NBA

À 29 ans, Facundo Campazzo apportera votre talent à NBA: a conclu un accord avec Pépites de Denver, franchise avec laquelle il signera un contrat de deux ans. Avant son atterrissage, il a joué son dernier match dans le Real Madrid. Et il s’est démarqué par ce qu’il est: la base la plus décisive au niveau de la FIBA. Le cordovan a marqué 20 points, récolté deux rebonds et donné deux passes décisives dans la victoire de l’équipe de merengue de 100 à 78 contre Baxi Manresa, par la Ligue ACB.

L’ancien Peñarol et Murcie étaient les meilleurs buteurs de leur casting (Gabriel Deck et Nicolás Laprovittola ont également marqué 12 et 4 buts, respectivement). Mais il a aussi joué comme pour fermer la scène à la hauteur de son empreinte: à la Maison Blanche a tenu deux Euroligue, trois ligues ACB, quatre Super Coupes et deux Coupes du Roi.

Par conséquent, il a brillé comme dans ses meilleurs jours. La Ligue a mis en évidence deux passes décisives sur ses réseaux sociaux. La première fois, une passe à son compatriote Deck, l’a qualifiée de “Magicien”. La mission a eu lieu alors qu’il était jumelé par un rival, dans la clairière, avec une vision périphérique surprenante. L’autre était avant tout ses adversaires.

Les deux “magiciens” assistent par Facundo Campazzo

Après avoir atteint le point culminant du niveau FIBA, Campazzo aura son expérience dans la ligue de basket-ball la plus compétitive du monde dans les Nuggets, une franchise en pleine croissance, qui a atteint la finale de la Conférence Ouest lors de la dernière édition du tournoi. “Ils ont signé un bijou”, a fait l’éloge de Manu Ginobili.

Lorsqu’il a été remplacé après sa dernière entrée à la réunion, Campazzo a reçu l’hommage de ses coéquipiers et du personnel d’entraîneurs (en raison de la pandémie de coronavirus, les duels se jouent sans public). Il a été chaleureusement accueilli par chacun des membres du campus.

Quelques minutes après la célébration contre Manresa, Facundo a publié une lettre émouvante sur ses réseaux sociaux pour dire au revoir au Real Madrid et au basket espagnol. «Je dois aller réaliser mon rêve. Je l’ai attendu toute une vie “, signé.

LA LETTRE COMPLÈTE DE FACUNDO CAMPAZZO

Le moment est arrive. Aujourd’hui était mon dernier match au Real Madrid et la vérité est que j’ai des sentiments très mitigés. Je suis nostalgique depuis plusieurs jours maintenant. Dans ce club j’ai passé des moments uniques et inoubliables qui ont marqué ma carrière et ma vie. Que nos chemins se retrouvent dans le futur.

Je quitte l’Espagne en étant une personne complètement différente de celle qui est arrivée en 2014. Ici, j’ai appris la maturité, j’ai compris la valeur du travail, j’ai rencontré de beaux endroits et des gens incroyables. J’ai reçu de l’affection et du soutien dans chacune des étapes que j’ai franchies. Il serait injuste de ne pas parler de la famille UCAM Murcia: ses dirigeants, ses fans, mes amis. Ils occupent également une place centrale dans mon cœur.

Une étape est terminée. De croissance et d’enseignements permanents. J’étais très heureux dans ce pays. Mais maintenant, je dois aller réaliser mon rêve. J’ai une vie qui attend pour y arriver. Merci pour tout.

