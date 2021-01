Le 24 décembre, Ramiro Vázquez, 27 ans, et son assistant marin, Alfredo Vázquez López, 30 ans, ont quitté Boca del Cielo, au Chiapas, pour pêcher en haute mer mais ont disparu..

11 jours plus tard, seul Ramiro a été retrouvé vivant accroché à une glacière par un bateau thaïlandais qui passait par là.

Le Secrétariat mexicain de la marine et de la marine, agissant en tant que garde côtière, a indiqué que Le 3 janvier, le navire ARM Chiapas (PO-165) de la quatorzième zone navale de Puerto Chiapas, a procédé à l’évacuation du naufragé, qui a été secouru par le navire «TAI HONESTY» qui se dirigeait du Panama vers le Japon.

Cette action a été menée après avoir reçu une demande de soutien du capitaine de port régional du port de Chiapas et du Secrétariat de la protection civile de l’État du Chiapas, où il a été signalé qu’un Un petit navire nommé «JASMIN IV» avait mis les voiles le 24 décembre 2020 au départ de Boca del Cielo.

Ramiro et Alfredo avaient prévu de revenir le 26 janvier mais le même jour, le mauvais temps a fait chavirer leur petit bateau., les jetant dans la mer agitée.

L’homme originaire de Pijijiapan et qui vit à Tonalá, a pu atteindre une glacière qu’il portait et s’y est accroché pendant neuf jours. et leurs nuits.

«J’étais sûr qu’il mourrait», a-t-il avoué aux journalistes qui l’attendaient sur le continent. quand il a retrouvé sa mère, sa sœur, sa femme et son fils de deux ans, qui ont pleuré en le revoyant vivant.

Cependant la même chose ne s’est pas produite avec Alfredo. «Je l’ai vu se noyer», dit son partenaire d’une voix brisée., qui n’a rien pu faire pour sauver sa vie face aux vagues intenses.

Sans dormir, manger et épuisé, comme si c’était un miracle et face à de faibles probabilités, il aperçut un navire au loinIl a peut-être pensé qu’il hallucinait, mais il leur a fait signe.

Le navire thaïlandais Tai Honest est passé et l’a vu au loin, quand avec le peu de force qu’il lui restait, il leva la main et l’agita.

Sans pouvoir le croire, les marins se sont approchés du naufragé et ont constaté qu’il était vivant, Ils l’ont mis sur son bateau et aux panneaux il a réussi à leur dire qu’il était du Mexique, ils lui ont donné de l’eau, de la nourriture et un pyjama.

Les marins ont dû faire une brève interruption de leur voyage.e d’informer la marine mexicaine de leur découverte inhabituelle.

“Dieu m’a donné une seconde chance“Ramiro a dit à son arrivée à terre, il ne sait pas s’il repartira à la pêche puisqu’il assure qu’il devra assimiler la mort de son compagnon et ce qu’il considère comme un miracle pour survivre et être sauvé dans l’immense mer.”

Grâce à ses 33 stations navales de recherche, de sauvetage et de surveillance maritime réparties sur les deux côtes du pays, le personnel de Le secrétaire à la Marine (Semar) a secouru 505 personnes en mer en 2020 et a procédé à l’évacuation sanitaire de 77.

Le surfeur était en bonne santé et est rentré chez lui par ses propres moyens Photo: (Facebook Sentinela México)

Il a également pris en charge 85 navires de différents types et les fonctions qui présentaient des problèmes techniques ou des difficultés dues aux intempéries.

L’unité sous le commandement de l’amiral, José Rafael Ojeda Durán, a souligné que les stations de recherche navale, de sauvetage et de surveillance maritime, exploitées par plus de 500 éléments navals dans le Pacifique mexicain, le golfe et les CaraïbesIls sont équipés de tout le nécessaire pour mener des opérations de recherche et de sauvetage en mer.

