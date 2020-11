PHOTO: GALO CAÑAS / CUARTOSCURO.COM

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a rapporté ce jeudi que Le problème des barrages de Tabasco sera résolu avec un plan global qui comprend le développement urbain, un écoulement écologique et le désensablement des rivières, pour lequel des dragues seront acquises et des canaux et des berges seront créés.

Le président a dit que pendant lors de la première inondation à Tabasco, un soutien a été apporté à 37 600 foyers. En outre, il a déclaré que le barrage est actuellement contrôlé et que le débit a été réduit afin qu’il n’affecte pas les zones inférieures.

Interrogé sur les accusations portées par le gouvernement de Tabasco à l’égard de la Commission fédérale de l’électricité (CFE), AMLO a déclaré qu’il comprend le gouverneur, “c’est lui qui est là et a de l’eau à la taille, il défend les habitants de Tabasco”.

«La première fois, il aurait pu y avoir une erreur de calcul, peut-être que le CFE aurait pu dépenser moins, mais quand ils ont fait la projection, ils ont vu qu’un autre ouragan arrivait qui a changé de direction et n’a pas affecté. Le soin des proies est quelque chose de spécial, un barrage éclate et les dégâts sont tragiques, vous devez vous en occuper. Ceux qui gèrent les barrages ont à voir avec CFE et CONAGUA, qui décident du moment de libérer l’eau pour qu’un barrage ne soit pas détruit », a déclaré le président devant les médias.

De son côté, le gouvernement de Tabasco a accusé le (CFE) d’avoir provoqué des inondations dans les municipalités de Nacajuca, Jalpa et Cunduacán, ceci est probablement dû à l’extraction incorrecte de l’eau par l’entreprise dans le barrage de Peñitas.

Le gouverneur de l’entité, Adán Augusto, a mentionné qu’il présenterait les plaintes correspondantes afin que la CFE indemnise les citoyens qui ont été affectés et plus tard «répare les dégâts».

Le 3 novembre La Commission nationale de l’eau (Conagua) a notifié au gouvernement de Tabasco une proposition de la CFE visant à augmenter l’extraction du barrage de Peñitas à 950 mètres cubes par seconde.

Adán Augusto, gouverneur de Tabasco

Après la proposition, l’administration Adán Augusto a appelé à la Commission et à toutes les dépendances qui composent le Comité national des grands barrages (CNGP) Ils se concentreront principalement «sur la gestion des volumes du barrage, en donnant la priorité à la protection de la population».

Par la suite, Adán Augusto a été mécontent de la réponse qu’il a reçue, car Conagua a rejeté le fait que la ventilation du barrage de Peñitas affecte les municipalités touchées par de fortes pluies, ils ont également signalé que les canaux de secours fonctionnaient à leur capacité maximale et seraient réexaminés, et en tout cas ils répareraient 10 bordos dans les communes.

RÉPONSE DE LA CFE

Par un communiqué officiel, le CFE a expliqué que le barrage de Peñitas a réalisé des extractions “qui permettent à la rivière Grijalvo de se drainer sans affecter la population”.

“Conformément au protocole d’exploitation du barrage et en pleine coordination et approbation avec le Comité National des Grands Barrages de CONAGUA, une extraction de 950 m3 / s est maintenue, (300 m3 / s correspondant au débit écologique et 650 m3 / s supplémentaire pour le contrôle du bassin), qui correspondent à 68% de la capacité totale en turbine du barrage », Tenu.

Jusqu’au 3 novembre, le barrage de Peñitas “Il est au niveau de 86,59 mètres au-dessus du niveau de la mer et rempli à 91,13%, réduisant le taux de remontée et proche de la stabilisation.”

Le 29 octobre, le CFE a entériné les mesures de sécurité mises en place dans les barrages de Malpaso et de Peñitas, en maintenant le stockage de ces derniers à son niveau d’exploitation minimum de 85 mètres au-dessus du niveau de la mer, ainsi qu’une garde permanente. Les extractions du barrage ont été mises en œuvre conformément à la politique d’exploitation actuelle et formalisées avec la Commission nationale de l’eau (CONAGUA).

Selon les informations de Conagua, du 29 au 30 octobre, Villahermosa, Tabasco avait une pluviométrie de 450,2 millimètres (mm), «un nouveau record absolu».

Parmi les municipalités touchées figurent Centro, Teapa, Tacotalpa, Macuspana, Centla, Cárdenas et Huimanguillo.

