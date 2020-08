La douleur de Florinda Meza pour la levée des programmes de Chespirito (Infobae)

Florinda Meza, qui était la femme de Roberto Gómez Bolaños, a enregistré une vidéo dans laquelle il a exprimé sa surprise et son mécontentement face à la décision de Televisa d’arrêter de diffuser les programmes Chespirito. L’actrice a commencé par faire référence à la pandémie de coronavirus qui traverse le monde. « Mais ce n’est pas, cependant, le seul coup que nous ayons reçu en tant que société », a-t-il estimé.

«Soudain, au milieu de l’enfermement, ensemble en famille, nous avons commencé à voir et surtout à chercher ces programmes qui nous ancraient, qui nous faisaient nous sentir en sécurité, qui nous faisaient sentir que le monde pouvait changer. Nous avons recherché ces programmes qui nous permettaient de rire sans complications. Cette simple difficulté de faire rire les gens sans nuire à personne. Et la nostalgie est venue. Cette bonne nostalgie qui nous donne une lueur d’espoir. Et nous savons que nous sommes tous liés dans un cœur qui, même si tout était devenu si froid, il y avait là un cœur qui battait: celui du Chapulín Colorado.

L’une des photos que Florinda Meza a partagées avec Roberto Gómez Bolaños, personnifiée comme « El Chapulín Colorado »

«Il y a des choses, il y a des objets, il y a des gens qui deviennent cultes: Chespirito c’est un programme devenu culte. Parce que ce ne sont pas seulement le génie et le talent de Roberto pour l’écriture, la mise en scène et le théâtre. Il a fait agir ceux qui n’étaient pas des acteurs, avec ses instructions, il a accompli des merveilles. C’est aussi autre chose, à part ce génie et ce talent. Un moment opportun et une sagesse pour constituer un groupe qui a fait une chimie parfaite. Quelque chose qui ne peut pas être remplacé « , Florinda Meza a poursuivi et comparé les cycles Chespirito avec Charles Chaplin ou La Pantera Rosa.

Et il s’est entretenu avec les fans d’El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, entre autres: «Je les comprends, je les comprends, ils ont été blessés. Je me suis aussi senti blessé, parce que Je n’ai pas besoin du programme financièrement, mais c’était une façon de sentir que mon Rober était en vie « , il a dit et ajouté que «Roberto, Chespirito et tout le monde de la série, tous les personnages seront toujours en vie tant que vous vous en souviendrezTant qu’ils sont dans leur mémoire et dans leur cœur, ils continueront à vivre ».

Pour sa part, elle a assuré qu’elle n’avait «rien à voir avec» la décision de Televisa de lever les cycles. «Je n’ai pas participé, je n’ai pas été appelé. Mais si elle avait été appelée, elle aurait demandé à être retardée un peu. Pas au milieu de cette tragédie, quand les gens ont le plus besoin de s’amuser. «

Toute la distribution de « El Chavo del 8 » dans le quartier

De plus, il a fait remarquer que « curieusement, ils tombent dans une erreur qu’ils ont déjà commise auparavant ». «L’émission a été supprimée au Mexique deux semaines après son 25e anniversaire. Maintenant, un mois et quelques jours après la réunion du programme 50 ans de diffusion ininterrompue. C’est un record pour Televisa qu’aucune chaîne de télévision n’a et n’aura. Cela ne sera jamais possible car le monde est différent ».

«Alors, j’aurais suggéré que vous attendiez un peu plus longtemps. C’est une étape déjà franchie. Je ne pense pas qu’ils reculeront. Je ne sais pas, mais j’ai des nouvelles pour vous: personne ne peut tuer Chespirito tant que c’est dans nos cœursTant que cela continue dans nos mémoires, dans notre mémoire. Parce que c’est dans notre génétique et ça va continuer pendant un moment. Par conséquent, jusqu’à la prochaine fois et, comme dirait Chapulín Colorado: « Suivez-moi les bons ».

