Le jeune homme de Carthagène, Milton Andrés Domínguez Anaya, mieux connu sous le nom de Jay Tomy, a évoqué jeudi la controverse qui a déclenché une “ blague ” dans laquelle il a recouvert des barres de savon de chocolat et les a distribuées dans la rue, en particulier aux personnes âgées. L’instagrameur a publié une déclaration, par l’intermédiaire de son avocat, dans laquelle il s’excuse.

«Ses actions ont été encadrées dans une intentionnalité humoristique et, en aucun cas, n’a-t-il voulu affecter qui que ce soit par ses actions», fait valoir son avocat dans le document, publié sur le compte Instagram de Tomy. Le représentant ajoute que, sur la base de ce qui s’est passé, Domínguez Anaya a compris qu’il existe une «ligne étroite entre ce qui peut être perçu comme une blague et ce qui peut être perçu comme une action qui menace les gens».

Selon le représentant légal, Jay Tomy appelle à une réflexion de la part de la communauté des influenceurs pour les inviter à avoir une meilleure prise de conscience des limites qui séparent une blague drôle d’une blague de mauvais goût et demande que des espaces de débat soient générés Sur le thème.

Enfin, dans la lettre, l’influenceur demande “Je présente mes sincères excuses à ceux qui ont été touchés par les actions qui se sont produites à la suite de la blague, en particulier aux personnes qui y ont participé.”

Dans ses histoires Instagram, l’influenceur s’est à nouveau excusé et a assuré qu’ils ne voulaient voir que la réaction des gens lorsqu’ils essayaient un “produit dégoûtant” et qu’ils l’ont fait au hasard, sans cibler une communauté spécifique. «Au moment où ces gens ont essayé le produit, nous leur avons dit que c’était une blague et ils l’ont pris d’une manière amusante. Nous aidons certains d’entre eux de manière monétaire ».

Jay Tomy parle pour les popsicles de savon

Son compte Instagram a été gardé privé pendant quelques jours en raison des commentaires qu’il a reçus cette semaine sur l’indignation que son idée douteuse a suscitée.

La première sanction

Le jeune homme a lu les amendes à appliquer au poste de police de Carthagène. Photo de la police métropolitaine de Carthagène

Ce mercredi, dans l’après-midi, Gian Antoine Harb, l’un des acteurs de la “ blague ” de popsicle de savon, publiée par Jay Tommy, né à Carthagène, s’est rendu au commissariat de police, ce qui a immédiatement généré le rejet. dans les réseaux sociaux, puisque ceux-ci ont été livrés à des personnes âgées dans les rues de La Heróica.

Bien qu’il ne soit pas l’auteur principal de la vidéo controversée, dans laquelle des barres de savon sont recouvertes de chocolat et de bonbons, il a fait partie du processus de préparation et apparaît dans l’enregistrement, pour lequel il a comparu devant les autorités avec son avocat, a demandé pardon et a déclaré que son intention n’était de blesser personne. Il a également admis qu’ils n’avaient pas mesuré les conséquences de leurs actes.

Après s’être rencontrée et avoir subi un interrogatoire, la police a appliqué deux amendes: une pour atteinte à des groupes sociaux de protection spéciale et une autre pour avoir offensé les autorités car, apparemment, c’était à l’époque où il a comparu devant les autorités. en utilisant des blasphèmes. Selon le Code national de la sécurité et de la coexistence citoyenne, ces compétitions coûteraient respectivement 936 320 et 234 080 pesos.