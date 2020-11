“Pepillo” Origel a parlé de sa proximité avec Magda Rodríguez et a adressé ses condoléances à ses proches (Capture d’écran: @programahoy)

L’animateur Juan José «Pepillo» Origel a tenu à rendre hommage à son amie décédée Magda Rodríguez, avec qui il a collaboré à quelques apparitions pendant l’émission «Hoy», et Origel a déclaré que sa proximité avec le producteur était très proche Et il a même dit qu’il était la dernière personne à lui dire au revoir lors de la célébration que le programme avait eue quelques semaines auparavant.

Pour cette raison, dans l’émission de l’émission «Aujourd’hui» ce jour-là, l’animateur a évoqué le fort impact qui l’a affecté lorsqu’il a appris la mort de Magda, survenue le matin du dimanche 1er novembre. C’est ainsi que le célèbre journaliste du divertissement a déclaré dans sa section “La note qui marque” aux chefs d’orchestre Andrea Legarreta et Raúl Araiza:

Vous savez, vous êtes déjà arrivé depuis lundi, mais vous ne savez pas quelle impression arriver en ce moment et que Magda n’est pas là. Je n’ai pas de mots à dire car je crois que tout le Mexique nous avons été choqués par la mort de notre bien-aimée Magda

Malgré le fait qu’il y avait différentes versions qui indiquaient des conflits au sein du programme, la relation de Magda avec son personnel semblait très cordiale (Photo: Instagram @magdaproducer)

Selon Origel, il voyageait à Guanajuato lorsqu’il a été informé du décès du producteur, il ne pouvait donc pas revenir bientôt. pour pouvoir assister au programme hommage qui lui a été préparé lundi matin. Alors il a dit:

Ils ne savent pas quelle tristesse, quelle douleur, quelle impression parce que nous l’aimions tous beaucoup. Donc, je suis très mauvais pour offrir mes condoléances, mais à Andreas, à deux heures, mon cœur est avec toi et la vie doit continuer, mais Magda au paradis nous irons

Lundi dernier, l’émission a décidé de rendre hommage à son producteur depuis plus d’un an. En effet, les cadres dirigeants de Televisa avaient accepté de lui accorder une année supplémentaire de prolongation pour pouvoir poursuivre le projet, avant de devoir convaincre les directeurs de la chaîne de télévision de suivre le programme. puisqu’ils avaient critiqué qu’après 20 ans d’émissions, il avait déjà payé suffisamment et que l’espace de cet horaire pouvait être utilisé pour de nouveaux projets de concepts différents.

Avant la mort de Magda, qui a été laissée en charge du programme était sa sœur, qui était à son tour son assistante dans la production, Andrea Rodríguez. C’est précisément Andrea Legarreta qui a rapporté cela et a révélé que Rodríguez On lui a également offert le contrat d’un an pour que l’émission puisse continuer à être diffusée et lui donner une chance dans le rôle de production.

La productrice a été honorée dans le forum du programme qu’elle a toujours voulu réaliser: “Hoy” (Photo: Televisa)

Absente du programme et connectée à distance uniquement, la conductrice Galilea Montijo, qui attend quelques résultats d’un test COVID-19, ceci après avoir été en contact avec Ariel Miramontes, plus connu sous le nom d ‘”Albertano” qui a récemment annoncé qu’il avait été testé positif pour la maladie. Et c’est que le positif d ‘”Albertano” met divers membres de la Televisa sous les projecteurs rouges alors qu’ils partagent la scène avec d’autres personnalités dans la pièce “El Cuarentenorio Cómico”, à laquelle participe Miramontes.

Malgré le fait que ce qui a causé la mort de Magda n’était pas lié au coronavirus, le conducteur et producteur Daniel Bisogno a affirmé que Rodríguez pensait qu’elle était infectée, Cependant, les différents tests que la productrice de “Laura Sin Censura” et “Enamorándonos” avaient fait auraient montré qu’elle n’avait pas de COVID-19.

C’est sa fille Andrea Escalona qui en a parlé des derniers moments de sa mère. Elle a déclaré qu’elle avait appelé pour parler avec sa mère mais que la travailleuse domestique lui avait répondu, après quoi elle l’a informée que Magda lui avait demandé de la réveiller à 11 heures du matin, mais Andrea a insisté pour que je la réveille et quand elle est allée la voir, elle a dit qu’elle ne s’était pas réveillée. Cela a amené Escalona à déménager rapidement chez sa mère mais il était déjà mort:

J’étais avec elle chez elle, je suis allée au théâtre et je m’étais arrangé pour aller coucher avec elle car elle ne se sentait pas très bien. Je n’ai pas précisé quoi, mais simplement et simplement eu une charge de travail dans la semaine et je ne me sentais pas très bien. Puis elle m’a annulé et m’a dit que je ferais mieux de ne pas avoir quelque chose de contagieux, qu’on ferait mieux de se voir dimanche (…) Je sais que ça sonne comme un cliché, mais elle était la meilleure mère du monde, la meilleure productrice, le meilleur patron, avec le sourire, a toujours voulu aider tout le monde. Une grande pom-pom girl personnellement, elle ne s’est jamais plainte

