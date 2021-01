(Photo: avec l’aimable autorisation de la présidence)

Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a révélé qu’il n’assisterait pas à l’investiture du prochain président des États-Unis, Joe Biden, car il n’a pas d’invitation et a également pris la décision de ne pas «voyager autant».

«Je n’ai pas d’invitation et j’ai décidé de partir un peu, puisque je n’ai fait qu’un seul voyage à la présidence, à la Maison Blanche, car il était très important que le traité soit entamé … c’est pourquoi j’ai décidé de sortir. J’ai toujours pensé que la meilleure politique étrangère était la politique intérieure », a déclaré le président mexicain.

López Obrador a réitéré qu’il n’avait aucun problème avec le prochain président des États-Unis, et a déclaré qu ‘«il n’y aura pas procès »avec Joe Biden, car le Mexique et les États-Unis ne peuvent pas être des voisins éloignés.

«Il n’y aura pas de procès avec le président Biden, nous ne pouvons pas être des voisins éloignés, il doit y avoir une bonne politique de voisinage pour de nombreuses raisons: Il y a 38 millions de Mexicains qui vivent et travaillent aux États-Unis, c’est la communauté hispanique la plus importante des États-Unis, plus d’un million d’Américains vivent également ici, c’est là que vivent plus d’Américains du monde entier, le Mexique.

Puis les relations économiques commerciales, la frontière 3180 km, les états des puissances économiques de l’Union américaine, Texas, Arizona, Nouveau Mexique, Il n’y a aucun problème avec le gouvernement des États-Unis et nous leur souhaitons beaucoup de succès, surtout que leur peuple réussisse très bien », a déclaré le président du Mexique.

Le président a évoqué ce jeudi les événements survenus hier en Les États-Unis, lorsque les partisans de l’actuel président Donald Trump, sont entrés au Capitole de manière violente. Le bilan des émeutes était de 4 morts.

«Nous avons toujours agi dans le respect de la politique intérieure des autres pays, comme établi par notre Constitution, ce sont des principes de politique étrangère. la non-intervention l’autodétermination des peuples, nous n’allons pas intervenir dans ces matières qui correspondent à la résolution de servir les Américains, c’est notre politique c’est ce que je peux commenter.

Il est toujours très malheureux que des vies humaines soient perdues, oui, nous pouvons nous exprimer, nous avons toujours recherché tous les conflits et cela vaut pour la politique étrangèrer et la politique interne sont résolues par le dialogue. Et cela doit aussi être la norme en interne, sinon nous ne prenons pas position, Nous espérons qu’il y aura toujours la paix, que la démocratie prévaudra, qui est le pouvoir du peuple et qu’il y aura des libertés, c’est tout », a-t-il exprimé.

Information en développement …