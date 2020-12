15 minutes. Le vice-président sortant des États-Unis (USA), Mike Pence, est devenu vendredi le plus haut responsable du gouvernement américain à recevoir le vaccin COVID-19. Le président, Donald Trump, ne sait toujours pas si et quand il le portera.

“Je n’ai rien ressenti. Bien joué”, a déclaré Pence lors d’un événement à la Maison Blanche. Là Ils lui ont donné la première dose du vaccin, son épouse Karen et le directeur général de la santé publique du gouvernement des États-Unis, Jerome Adams..

Pence laissez les caméras de télévision enregistrer pendant que les médecins lui administrent le vaccin. Il s’agissait d’une tentative de renforcer la confiance dans l’efficacité et la sécurité de la préparation développée par Pfizer et son partenaire allemand BioNtech.

Ce vaccin est le premier approuvé aux États-Unis et a commencé à être fourni ce lundi. Le geste de Pence visait à dissiper les doutes de certains Américains juste au moment où le gouvernement devrait donner le feu vert à un second préparé, celui de Moderna.

“Le peuple américain peut être rassuré: nous avons un, et peut-être en quelques heures, 2 vaccins sûrs et efficaces pour vous et vos familles.Pence garanti. En outre, il a décrit cette réalisation comme un «miracle médical».

Le vice-président a déclaré qu’il s’attend à ce que le vaccin de Moderna soit approuvé “plus tard dans la journée”. Il pourrait recevoir le feu vert officiel du régulateur du pays, la Food and Drug Administration (FDA).

Nous nous réunissons à la fin d’une semaine historique pour affirmer au peuple américain que l’espoir est en marche. @SecondLady et moi avons été honorés d’avancer et de recevoir le vaccin sûr et efficace contre le coronavirus et nous espérons que ce sera une source de confiance et de réconfort pour le peuple américain. – Mike Pence (@Mike_Pence) 18 décembre 2020

Pendant ce temps, Le président élu américain Joe Biden, qui arrivera au pouvoir le 20 janvier, prévoit également de recevoir la première dose du vaccin la semaine prochaine lors d’un événement public.. Pendant ce temps, le principal épidémiologiste du gouvernement, Anthony Fauci, a promis de le faire bientôt et devant les caméras.

De plus, les dirigeants du Congrès recevront le vaccin dans les prochains jours. Les anciens présidents Barack Obama (2009-2017), George W. Bush (2001-2009) et Bill Clinton (1993-2001) prévoient également de se faire vacciner devant les caméras.

Trump recevra-t-il le vaccin comme Pence?

Contrairement à Pence, Trump est resté silencieux sur le début de la campagne de vaccination aux États-Unis et n’a pas précisé quand le vaccin sera administré.

“Je ne suis pas censé recevoir le vaccin, mais j’espère le recevoir au bon moment“A écrit Trump sur Twitter dimanche dernier.

La porte-parole de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré mardi que Trump était «ouvert» à se faire vacciner. Cependant, il estime que “les personnes vulnérables devraient avoir accès avant” lui.

McEnany a rappelé que Trump s’est remis du COVID-19 en octobre et a toujours “les effets protecteurs du cocktail d’anticorps” dans son corps expérimental il a reçu alors.

Selon le New York Times, Trump reste concentré sur son refus d’assumer la défaite aux élections de novembre et ne s’intéresse guère à la campagne de vaccination.

Certains partisans de Trump, avec beaucoup d’impact sur les réseaux sociaux, l’ont critiqué ces derniers jours pour avoir fait la promotion du vaccin, après un an au cours duquel minimisé la gravité du COVID-19 et évité de recommander clairement l’utilisation de masques.

Les réticences des Américains à se faire vacciner diminuent. 71% sont prêts à le recevoir, selon un sondage réalisé cette semaine par la Kaiser Family Foundation. Un autre sondage Pew indiquait début décembre que 60% prévoyaient de le porter.