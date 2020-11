Ricardo Fort était un fan de la Rolls Royce

“Je ne gère pas la cote, je conduis une Rolls Royce”, est l’une des phrases mythiques de Ricardo Fort à son époque chez ShowMatch, faisant référence à sa marque de voiture préférée. Fanatique de voitures, il n’a jamais eu de dopage lorsqu’il s’agissait de se montrer avec des véhicules de luxe, que ce soit dans les rues de Buenos Aires, de Miami ou à la télévision.

Bien que la marque automobile britannique soit née au début du siècle dernier, le commandant a fait des noms de famille Rolls et Royce une monnaie courante sur le petit écran. L’un des spécimens préférés de l’héritier de la chocolaterie était son Phantom breveté en 2010.

Même Ricardo content de son acquisition, il l’a présenté dans une émission de ShowMatch et Marcelo Tinellil lui-même s’est entendu. “Il arrive dans sa voiture, je ne suis jamais monté dans une voiture comme ça, regarde ce que c’est”Le conducteur a été surpris en signalant tous les utilitaires du véhicule et a été étonné des «étoiles» sur le toit et des écrans pour les passagers arrière.

La fin de semaine, Les enfants de Ricardo sont allés faire un tour en voiture avec des amis et ont partagé des images sur leurs réseaux sociaux. Martita elle a posté une photo d’elle avec trois amis devant la voiture garée sur l’Avenida Libertador, de l’autre côté de l’Avenida General Paz à la hauteur de la province. PhilippeL’un de lui est monté assis sur le siège passager avec un de ses amis au volant.

“Cette voiture n’est pas à vendre, c’est une légende”, “Elle vaut de l’or pour tout le monde”, “Ne la vendez jamais”, “Combien de beaux souvenirs de votre père me viennent à l’esprit quand je vois ce fantôme”, “Le commandant vit”, ” Combien d’histoires votre père a-t-il avec cette voiture »et« Le super fier commandant »étaient quelques-uns des commentaires reçus par les jumeaux, en plus des milliers de« J’aime ».

Il y a deux ans, la famille avait mis la voiture en vente et consultée par les fans de son père sur les réseaux, Felipe a déclaré: «La voiture a été arrêtée pendant cinq ans, elle a été libérée par le juge et Marta et moi avons 14 ans, il y a un long chemin à parcourir avant de pouvoir l’utiliser et en plus nous payons une licence, que préférez-vous faire? “ À ce moment-là, l’adolescent a déclaré que la même chose s’était produite avec toutes les voitures de son père, mais qu’il aimerait garder la Mercedes Benz SLK: “Elle a 300 kilomètres, neuve.”

Ce n’est pas la première fois que les enfants des artistes sont photographiés avec les voitures de leur père, en particulier Felipe, qui a démontré à plusieurs reprises sa passion pour les moteurs. Il y a un an, il avait téléchargé sur ses réseaux une session d’image réalisée dans le Phantom dans laquelle il s’était même introduit dans le coffre.

Mesurant près de vingt pieds de long et pesant plus de deux tonnes, Fort’s était la deuxième voiture de ce modèle à venir au pays. Le premier avait été acheté par le soi-disant roi de l’éphédrine, Mario Roberto Segovia. En Argentine, le chocolatier avait un autre Rolls Royce, un Phantom Drophead Coupé noir Je n’avais pas l’habitude de l’utiliser et de le montrer autant à la caméra que celui mentionné ci-dessus.

