Andrea Escalona s’est prononcée contre la publication qui affirmait que sa mère, Magda Rodríguez, était décédée parce qu’ils avaient fait de la sorcellerie et que Santeria travaillait sur elle. “Je n’approuve pas et je n’ai pas du tout aimé”, Il a avoué après avoir rejoint ses activités au sein de Hoy et surmonté la contagion du COVID-19 qu’il a vécu il y a quelques semaines.

La semaine dernière, le magazine TV Notes a publié un article sur les doutes concernant la mort du producteur de Magda Rodríguez. Selon la publication mexicaine, Une source a précisé la relation du créateur de contenu avec des personnes dédiées à la création de Santeria et qui a suscité beaucoup d’envie pour son succès retentissant.

«Il n’est pas normal que quelqu’un fasse irruption à l’intérieur comme cela lui est arrivé, car ils disent qu’il n’y a pas d’antécédents médicaux qui pourraient avertir qu’elle avait déjà des symptômes de quelque chose … Etre une femme aussi réussie, bien sûr, elle avait des ennemis. Je pense que celui qui lui a fait ça était par jalousie et surtout à cause d’un problème d’argent, car il y a une personne qui lui doit beaucoup », a été assuré dans le magazine.

Près d’un mois après le décès, la fille du célèbre producteur, Andrea Escalona, ​​a défendu que sa mère était très proche de Dieu et s’est dit mécontente de tout ce qui avait été dit la semaine dernière.

“En fin de compte, cela m’a fait mal parce que Magda avait une très bonne relation avec ce magazine dans la vie, Ça l’a transcendé vers un autre endroit et je pense que là où elle est elle n’aurait pas aimé ça, mais tout le monde se manie et voit son contenu, c’est bien, mais non J’approuve et je n’ai pas du tout aimé », Il a déclaré devant les médias extérieurs à Televisa.

«C’était une énergie de lumière, de cabale, de masse. Nous nous guidons parce que c’était Magda “, a-t-il assuré dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube d’Edén Dorantes.

La sœur de Magda Rodríguez et maintenant productrice de Hoy, Andrea Rodríguez, a souligné que ni elle ni sa famille ne croyaient à ce type de commentaire, donc elle ne leur accordera pas plus de crédit.

D’autres qui ont parlé de la version de TV Notes étaient Andrea Legarreta et Galilea Montijo. Les deux chefs d’orchestre ont assuré qu’ils ne connaissaient même plus cette publication car elle propose de fausses versions à de nombreuses reprises.

«J’essaie de ne pas lire ces choses. Je ne le savais pas, Mais c’est un manque de respect, après l’autre, après l’autre et plus encore lorsque cette personne n’est pas là pour se défendre. Je crois qu’au bout du chemin, ils recevront ce qu’ils méritent et je ne leur souhaite pas de mal, mais je crois que ceux qui prennent la peine et le courage d’écrire ces atrocités et qui manquent de respect à ceux qui sont et ne sont pas, Cela doit être très triste de ne pas pouvoir dormir profondément », a déclaré Legarreta aux médias.

«Vous le prenez à quiconque vient. Je suis une femme qui a été empêtrée dans différents sujets et potins et je prends ça d’où ça vient, des gens que je ne connais pas. Il me semble triste qu’ils prennent le nom de quelqu’un que nous adorons, respectons, car il n’est plus là pour se défendre », Ajouta Montijo.

Magda Rodríguez est décédée prématurément le 1er novembre alors qu’elle dormait. Selon le rapport médical, il a subi un choc hypovolémique qui a fait éclater ses intestins à l’intérieur.

Depuis, des personnes proches de la société de production ont fait divers commentaires sur l’amour et la grande personne qu’il était dans la vie.

