L’attaquant de Getafe Cucho Hernández, lors du match de championnat de première division contre le FC Barcelone joué ce soir au Colisée Alfonso Pérez de Getafe. . / Rodrigo Jiménez / Archives

Juan Camilo le ‘cucho’ Hernández est devenue l’une des références de la Getafe, dans la ligue d’Espagne. L’attaquant colombien a rapidement trouvé sa place dans le onze de départ, après avoir rejoint l’équipe pour cette saison, et a plus que répondu à la confiance que l’entraîneur lui a accordée. José Bordalás; a déjà dépassé la ligne des 1000 minutes sur le terrain et a deux buts et trois passes.

Ses bonnes présentations avec les “ azulones ” ont nourri l’illusion de faire partie des derniers matchs de la Équipe nationale de Colombie, par Qualifications en Amérique du Sud, mais l’appel n’est pas arrivé. Le joueur de Pereira s’est exprimé, dans les dernières heures, sur ESPN Nexo, et a évoqué l’ère du professeur Carlos Queiroz, qui n’en a pas tenu compte.

«Je travaille pour être proche de l’équipe nationale. Je ne me sentais pas partie du processus que Queiroz a menéParce que, comme je l’ai dit à maintes reprises, je n’ai jamais reçu d’appel d’aucun manager, ni d’aucune personne du staff technique. Je vais continuer à faire mon travail pour y être bientôt », a-t-il déclaré.

Le «cucho» a souligné que ses absences dans les appels du «tricolore» n’étaient pas dues au peu d’informations que le barreur portugais avait à son sujet, ce qui le surprit encore plus. «Queiroz me connaissait, je ne pense pas qu’un entraîneur ne connaisse pas un joueur qui a fait du bon travail pendant trois saisons consécutives en première division du football espagnol. Je ne pense pas qu’il ne me connaissait pas, une autre chose est qu’il ne m’a pas pris en compte, mais c’est une décision respectable », a-t-il ajouté.

Le joueur de 21 ans originaire de Risaralda a déclaré que son illusion de revenir en équipe nationale est latente et qu’il espère que l’entraîneur qui arrive lui en donnera l’occasion. “J’espère que l’enseignant qui arrive maintenant verra l’effort et le travail que je fais ici en Espagne, verra à quel point il est difficile de concourir dans cette ligue et valorisera cela pour qu’il puisse être de retour dans l’équipe nationale”, a-t-il déclaré.

Juan Camilo Hernández a fait partie des processus de jeunesse de l’équipe nationale colombienne, en fait, il était l’une des figures de l’équipe U-20 qui a participé à la Coupe du monde de Pologne, en 2019, un concours dans lequel il a marqué trois buts. En 2018, il a reçu son premier appel dans l’équipe senior et a fait des débuts de rêve contre Costa Rica, lors d’un match amical qui s’est déroulé en octobre; a signé un double et a reçu les compliments du match qui s’est terminé 3-1 en faveur du «café» combiné.

