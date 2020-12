Andrés Lillini, entraîneur des Pumas, a évoqué ses sentiments après avoir perdu la finale contre León ce dimanche (Photo: Henry Romero / .)

Andres Lillini, Entraîneur des Pumas, a parlé de la sentiments que vous avez après avoir perdu la finale contre León ce dimanche. Il a regretté que les fans soient enthousiasmés par le titre et n’aient pas pu atteindre le dernier but.

«Je ne peux pas me débarrasser de la tristesse. On a beaucoup d’illusions, tu ne veux pas décevoir autant de monde qu’elle est excitée et que nous l’avons excitée », a commenté le stratège lors d’une conférence de presse.

L’Argentin a reconnu que les émeraudes étaient la meilleure équipe du tournoi et sur le terrain. Pour cette raison, a-t-il souligné, il est sorti pour montrer son visage dans ces moments difficiles, tout comme il l’a fait dans les joies du semestre.

L’Argentin a reconnu que les Emeralds étaient la meilleure équipe du tournoi et sur le terrain (Photo: Eduardo Verdugo / AP)

«Au final, le meilleur nous a battus, mais la tristesse…. Aujourd’hui est une journée très difficile pour moi, mais tout comme j’ai montré mon visage quand j’ai reçu des éloges, aujourd’hui c’était aussi juste d’être ici avec vous », a-t-il déclaré.

Le barreur auriazul a noté que ce grand tournoi qu’ils ont eu doit être une constante pour la campagne suivante. «Cette équipe a permis d’être parmi les deux meilleurs du football mexicain, mais l’année prochaine, nous devons essayer de maintenir ce niveau », a-t-il déclaré.

«Vous devez tout jouer. Aujourd’hui, nous sommes déjà à Cantera pour voir comment les choses vont continuer à s’améliorer. La seule façon que je peux éteindre la tristesse est de travailler et le semestre suivant nous devons montrer que ce n’était pas une coïncidence “, il a dit.

Lillini clarifie les possibles victimes à Pumas

L’entraîneur universitaire devra attendre encore quelques jours pour savoir si ses stars quitteront l’équipe pour la saison suivante (Photo: Omar Martinez / .)

L’entraîneur du collège pense déjà à la prochaine saison. Cependant, il devra encore attendre encore quelques jours pour savoir si ses stars quitteront l’équipe pour la saison suivante.

Et est-ce que le grand tournoi a été une vitrine pour plusieurs joueurs, il y a donc plusieurs équipes intéressées à obtenir un “bijou” des félins. Par exemple, Carlos Gonzalez des sons pour renforcer les Tigres, Andres Iniestra aux Chivas, tandis que Alexander Mayorga il pourrait retourner dans ce dernier club à la fin de son prêt.

«Ils m’ont dit qu’en Aujourd’hui, demain et mercredi, ils vont m’informer s’il y a officiellement un rapprochement d’un club par Carlos González, par Iniestra, le renouvellement du prêt ou non de Mayorga. Au cours de ces trois jours, ils me donneront des éclaircissements sur ces questions, aujourd’hui, je n’ai rien officiellement, sur cette base nous verrons comment nous procéderons pour mettre en place le prochain tournoi », a déclaré le sud-américain.

Lillini a également parlé de l’avenir de Juan Iganacio Dinenno, qui était le buteur des Pumas cette saison (Photo: Jorge Núñez / .)

À son tour, Lillini a également parlé de l’avenir de Juan Iganacio Dinenno. Son compatriote a été le meilleur buteur des Pumas, marquant 10 buts en saison régulière et deux autres buts à Liguilla.

«Officiellement, je n’ai rien. Je suis avec Jesús (Ramírez) et avec le président, de Juan Dinen je n’ai rien officiellement car aucune offre n’est arrivée, alors nous attendrons. Espérons que le laissez-passer ferme gratuitement et que rien n’arrive, que nous puissions toujours l’avoir », a-t-il déclaré.

Enfin, il a parlé de Felipe Mora et Martínez Rodríguez, qui sont sortis de l’institution et pourraient revenir dans l’équipe à la fin de leur prêt avec leur équipement. «Concernant le retour de Felipe Mora et Martínez Rodríguez, ils mettent fin à leur contrat avec leurs clubs le 31 décembre et les deux cas sont en négociations avec les clubs “, a-t-il indiqué.

