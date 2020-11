Pepillo Origel et Horacio Villalobos ont travaillé ensemble il y a plus de vingt ans dans le cadre du programme “Trapitos al sol” (Photo: Instagram @ juanjoseorigel / @ horacitu_oficial)

Il ya quelques jours le chauffeur Horacio Villalobos a assisté à l’enregistrement du Podcast et programme Youtube du chauffeur Alex Fernández, où il a parlé de sa carrière et a rappelé des épisodes de sa carrière devant et derrière les caméras.

En passant en revue ses projets, l’animateur controversé, qui fait actuellement partie du panel principal de présentateurs de la télévision du matin Azteca Venga la feliz, a rappelé un épisode de ses débuts, lorsqu’il faisait partie de l’entreprise Televisa dans les années 90.

Là, il est entré dans le projet Trapitos au soleil, un présentateur de divertissement qui cherchait à s’adresser directement Fenêtrage, ledit programme a eu la participation de la soi-disant “reine de la radio” Maxine Woodside, Poncho Vera, Horacio lui-même et Juan José Origel, dont Villalobos s’est exprimé d’une manière peu agréable, parce qu’il l’a critiqué dans sa manière d’être et a affirmé qu ‘«il était le pire partenaire que j’aie jamais eu».

Après la déclaration controversée, le célèbre Pepillo Origel a inversé les commentaires d’Horacio avec une réponse qui a clairement indiqué qu’il n’y avait pas et qu’il n’y aura pas de relation cordiale entre eux., Sinon le contraire. C’est le journaliste Alejandro Zúñiga, propriétaire d’une chaîne YouTube, qui est entré en contact avec l’animateur du programme Unicable Avec permission, pour savoir comment il s’entend avec Villalobos et s’il était vrai qu’ils se disputaient quand ils travaillaient ensemble.

Après l’interrogatoire de Zúñiga, Pepillo Il a assuré qu’il n’avait eu aucune sorte de relation avec l’acteur depuis un certain temps, alors il a montré qu’il n’était pas une personne importante dans sa vie. Cela a été dit à travers un message audio présenté par le vlogger de divertissement:

“Je n’ai rien à dire sur lui parce que … je pense que je n’ai rien su depuis de nombreuses années, rien de lui, je ne veux rien savoir”, at-il été entendu dire.

Plus tard dans le même enregistrement, le journaliste de divertissement et “ami des stars” Il a assuré qu’il ne se souciait pas beaucoup des critiques qu’il a reçues il y a quelques jours d’Horacio Villalobos, qui est en pleine promotion de la mise en scène An Act of God, qu’il présentera virtuellement dans les prochains jours:

«Je me fiche de ce qu’il dit de moi. Je ne vais pas lui répondre, je ne veux pas non plus lui répondre, laissez-les continuer à parler, vous savez que je continue à marcher », dit-il.

Et c’est que Villalobos, qui a annoncé il y a quelques jours la fin de son programme Farándula 40, qui culminera en décembre après presque onze ans d’antenne grâce au signal DNA 40, a eu beaucoup de mal à s’assurer qu’avec Juan José il était “guéri de peur ».

«Je détestais Juan José Origel, qui était le pire partenaire que j’aie jamais eu. Là j’ai travaillé avec Origel et, à vrai dire, j’ai été guérie de l’horreur, mais j’ai rencontré Maxine Woodside qui est une personne charmante », Horacio a dit il y a quelques jours.

Face à cette déclaration, son intervieweur, le vlogger Alex Fernández, a fait preuve d’incrédulité, en répondant que Origel “a l’air superbe”, un commentaire auquel VIllalobos n’a pas répondu.

Horacio a annoncé la fin de son programme dans sa dernière émission. Alors il a dit: «Je veux lancer ce programme en donnant des nouvelles, je fais ceci, d’abord pour que nous soyons ceux qui le disons en premier; deuxièmement, pour ne pas faire de ragots et ensuite ils modifient les informations dans les magazines qui existent dans notre pays. Nous y sommes depuis près de onze ans, nous nous sommes rendus en janvier et il nous reste huit programmes. Nous promettons que nous passerons un bon moment. Il n’y a pas d’autre raison, c’est la vérité. Nous nous rencontrerons sûrement dans d’autres projets, nous continuerons à travailler ensemble. Ce programme peut trouver de l’espace ailleurs, nous ne savons pas ce qui pourrait arriver », a-t-il déclaré.

