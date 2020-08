L’interdit de Nai Awada et Diego Brancatelli (Vidéo: « Intratables », Amérique) (cvillanueva@infobae.com/Infobae)

Le projet de loi «Contribution Extraordinaire de Solidarité» que le député Carlos Heller présenté au Congrès et l’annonce du président uruguayen Luis Lacalle Pou de ne pas augmenter les impôts a fini par encourager une discussion sur Nai Awada avec Diego Brancatelli, ce qui allait arriver inexorablement, à en juger par le témoignage du danseur: il y avait déjà un «problème personnel» entre eux.

«J’aime vraiment ce président», a commencé Naiara, invitée à Intraitable. « ¿(Alberto) Fernandez ou Lacalle Pou? »dit-il Fabian Doman, animateur du programme Amérique, cherchant à clarifier toute question. « Non, Fernandez non … » sourit l’invité. Lacalle Pou, qui est un exemple dans beaucoup de choses … Je n’aime pas Alberto ». De l’autre côté de l’étude, la première intervention de Brancatelli est passée par: «Non, (il aime) celui qui nous a laissé la rue: Macri»Commenta-t-il, faisant appel à un jeu de mots.

« En plus, je veux dire, » continua Awada, « comment pensons-nous continuer à retirer de l’argent des poches des gens, qui sont si battus aujourd’hui? » Et puis elle s’est présentée comme un exemple de la crise qui a provoqué la pandémie: «Je suis actrice et Je n’ai pas reçu de salaire depuis cinq mois. J’ai la chance d’avoir une famille solidaire, mais les petits entrepreneurs et les petites entreprises sont dévastés. Ensuite, nous avons besoin de personnes pour vous aider, pas pour vouloir continuer à vous avoir».

Nai a rendu compte de la deuxième intervention de Brancatelli: « D’où nous viennent-ils? ». Mais il l’a fait pour demander le silence. « Stop, je n’ai pas fini. Nous avons été assez choqués pendant tant d’années pour continuer à nous taxer. Je ne paierais rien. Désolé de le dire comme ça …». «Payez-vous des impôts?» Voulait savoir Doman. « Oui, bien sûr: Au dessus je ne charge pas, je dois continuer à payer monotaxe». Cependant, il a noté qu’il n’était pas à jour. « Pas du tout. Désolé, mais non … je dois des dépenses, je dois monotaxe », a admis Awada, et a fait remarquer que les acteurs passent un « très mauvais moment ».

La prochaine participation de Brancatelli, après que Doman lui ait donné la parole, a fini par générer ce qui semblait finalement inévitable: une discussion animée entre le journaliste et l’actrice, pleine de sourires ironiques.

Brancatelli: —La chose dangereuse en cas de mauvaise communication d’informations ou de fausses informations est que puis le Nai à travers les quartiers pour répéter quelque chose qui n’existe pas.

Awada: – (Rires) J’adore Nai!

Brancatelli: -Je connais Awadiza tout en banlieue. Elle (pour Nai) va au magasin, l’épicier écoute Nai et va chez elle, dit-elle à la femme; la femme va à l’épicerie et le répète.

Awada: « J’espère que vous m’entendez! »

Brancatelli: – Et non, messieurs.

Awada: -Il me semble que tu as un problème avec mon nom de famille (à cause de sa parenté avec Juliana Awada, La femme de Macri). Ne me sous-estimez pas avec awadicen car je peux avoir une opinion. J’ai travaillé ici et vous aviez un problème personnel avec moi parce que, comme tous les Kirchneristes, vous ne pensez pas que j’ai le nom de famille que j’ai, et une opinion différente de la vôtre. Et vous êtes très irrespectueux, depuis le jour où je vous ai rencontré.

Brancatelli: —Je n’ai aucun problème avec vous.

Awada: —Je regarde le programme tous les jours; tu as un problème avec mon nom de famille. Vous êtes très irrespectueux. Qu’est-ce que awadice a à dire?

Brancatelli: – Ayons un peu de sens de l’humour. Asseyez-vous un peu l’aller-retour.

Awada: – Je ris du reste. Tu ne me semble pas gentil.

Brancatelli: —Je ne suis pas intéressé à être gentil avec toi.

Awada: —Oh, c’est ennuyeux maintenant! Allez, j’ai continué.

Brancatelli: – Si vous avez le sens de l’humour, riez. Mais tais-toi. C’est fait.

Awada: -Oh mon Dieu!

Le panéliste a ensuite donné des détails sur le projet aux grandes fortunes, bien que Doman lui ait rappelé qu’il l’avait déjà expliqué quatre fois sur le même programme, et le débat a changé de cap. Mais ce qui doit arriver inexorablement était déjà arrivé.

