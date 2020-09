(Mark J. Terrill / Associated Press)« src = » https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/iTzGucmwFotJ8DUc97Wbqw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ3MA–/https://s.yimg.com/uu/api/res/res/syimg.com/uu/api/res/res/syimg.com/uu/api/res/res/syimg.com/uu/api/res/res/syimg.com/uu/api/res/res/syimg.com/uu/aZup/1 – ~ B / aD01NjA7dz04NDA7c209MTthcHBpZD15dGFjaHlvbg – / https: //media.zenfs.com/en/la_times_articles_853/742682fa622a707fc89aa5376a9brc9854 « data-sTJ9b9854″ data-s.w.w.w./mwi9b9854 » /YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTcwNTtoPTQ3MA–/https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/a062vWGsoZ6upVS9KM0NIw–~B/aD01NjA7dz04NDA7c209MTthcHBpZD15dGFjaHlvbg–/https://media.zenfs.com/en/la_times_articles_853/742682fa622a707fc89aa5376a9b9854″/ > L’attaquant des Lakers LeBron James regarde jouer contre les Nuggets de Denver depuis le banc mardi au cours de la seconde période (Mark J. Terrill / Associated Press)

Tout au long de l’été, LeBron James a utilisé ses médias sociaux et ses séances d’interview dans la bulle de la NBA pour discuter des questions de racisme et de brutalité policière, appelant à la justice dans les cas où des Noirs ont été tués ou gravement blessés par la police, et partageant ses réflexions sur ce qu’il voit. comme une relation brisée entre la police et la communauté noire.

Lorsque deux adjoints du shérif ont été abattus à Compton, des experts et des politiciens, implicitement ou explicitement, ont pointé du doigt James et d’autres personnes qui ont dénoncé la brutalité policière.

Mardi soir, James a été interrogé sur cette implication.

«Au cours de mes 35 ans, je n’ai jamais toléré la violence», a déclaré James. « Jamais eu. Mais je sais aussi que ce qui est bien est bien et ce qui ne va pas est faux, et j’ai grandi dans le centre-ville dans une communauté noire dans ce que nous appelons le quartier ou le ghetto, comme vous voulez l’imaginer. Et j’ai vu beaucoup de dénombrements de première main de nombreux Noirs se faisant profiler racialement à cause de notre couleur. Et je l’ai vu toute ma vie.

«Et je ne dis pas que tous les flics sont mauvais parce qu’en fait je – tout au long du lycée et des choses de cette nature et je suis avec eux tout le temps et ils ne sont pas tous mauvais. Mais quand vous voyez les vidéos qui se passent et que vous pouvez voir partout – pas seulement dans ma ville natale, mais partout en Amérique, vous continuez à voir les actes de violence envers mon genre, je ne peux rien faire d’autre que d’en parler et voyez le dénominateur commun. Mais pas une seule fois je n’ai dit: «Agissons violemment envers les flics». Je viens de dire que ce qui se passe dans notre communauté n’est pas OK et que nous craignons pour cela et nous craignons pour nos vies.

Dans les jours qui ont suivi la fusillade des députés, la superviseure du comté de Los Angeles, Kathryn Barger, a déclaré que l’incident lui avait montré que «la rhétorique anti-application de la loi exprimée par de nombreux élus, dirigeants communautaires et autres a créé un environnement toxique au milieu des troubles civils. «

L’expert conservateur Candace Owens a directement pointé du doigt James sur Twitter. Elle a republié un tweet envoyé par le compte Twitter du shérif du comté de Los Angeles qui montrait une vidéo de la fusillade. Elle a ajouté son propre commentaire pour dire que cela s’était produit «parce que des célébrités idolâtrées comme @KingJames disent aux jeunes hommes noirs qu’ils sont« littéralement chassés ».»

C’était une référence à un tweet envoyé par James le 6 mai à propos d’un homme noir en Géorgie, Ahmaud Arbery, qui a été abattu par deux hommes blancs en février alors qu’il faisait du jogging.

Un autre politicien de Los Angeles, le shérif Alex Villanueva, a demandé à James de donner au comté 175 000 $ pour ajouter à la récompense existante pour le tireur qui a attaqué ses adjoints. Villanueva a pris note des commentaires de James sur les fusillades de la police et la relation entre la communauté noire et la police, avant de lancer ce qu’il a appelé un «défi».

James a dit qu’il n’avait «aucun commentaire sur le shérif».

Mardi n’était pas la première fois que James parlait du département du shérif. Dimanche, après le deuxième match de la finale de la Conférence de l’Ouest, James a évoqué les officiers sans y être invité.

«Mes condoléances vont aux policiers qui ont été abattus à Los Angeles», a déclaré James. «Nous voulons que justice soit rendue pour cela ainsi que pour Breonna Taylor, etc. Nous ne voulons pas de violence. Nous prêchons pour le meilleur de l’amour et de la paix. J’espère que nous pourrons obtenir cela à un moment donné dans nos collectivités. Nous en tant que nation. C’est ce qui fera de nous à nouveau la plus grande nation. Toute paix et tout amour. »

Il a réitéré cette pensée mardi.

«Je ne tolère la violence envers personne», a déclaré James. « La police, les Noirs, les Blancs, toute personne de couleur, toute personne non de couleur parce que cela ne fera jamais de ce monde ou de l’Amérique ce que nous voulons. »